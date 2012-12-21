قم الگوی بصیرت و ولایتمداری در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در ستاد بزرگداشت دهه بصیرت با اشاره به حماسه 9 دی و 19 دی مردم قم، اظهار داشت: نهم دی الی 19 دی به عنوان دهه بصیرت نام گذاری شده است که نماینگر ولایتمداری و بصیرت مردم شریف قم است.



وی افزود: در طول تاریخ جمهوری اسلامی دیدار مردم قم با مقام معظم رهبری در یوم الله 19 دی، برگزار شده است و این امر تاخیر نیافته است و در همه زمان و در همه شرایط برگزار شده است که بیانگر اهمیت این موضوع است.



استاندار قم با اشاره به حضور بیش از پنج هزار قمی در دیدار 19 دی سال جاری با مقام معظم رهبری، عنوان کرد: 19 دی سرچشمه تحولات عظیمی در تفکر و بینش مردم است که زمینه ساز انقلاب اسلامی و مایه افتخار و عزت مردم بصیر و شهید پرور قم است.



وی با بیان اینکه بصیرت افزایی مهم ترین اولویت در این دهه است، اعلام کرد: معرفی شهدای نوزده دی، برگزاری نمایشگاه های مختلف با مضامین بصیرت و شهادت، برگزاری مسابقات ورزشی و ... از جمله فعالیت های استان در دهه بصیرت خواهد بود.



پیریایی در پایان سخنان خود افزود: شهر قم در تاریخ انقلاب بسیار تاثیرگذار بوده است و 19 دی قم یک از مهم ترین افتخارات ایران اسلامی به شمار می آید که مفاهیمی همچون عشق و ولایتمداری نسبت به مقام معظم رهبری را انتقال می دهد و همین امر قم را به الگوی بصیرت و ولایتمداری تبدیل کرده است.