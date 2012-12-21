ملت ایران دست از آرمان های انقلابی و اسلامی خود بر نمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه شهرستان تبریز اظهار داشت:سردمداران غرب باید بدانند که ملت ایران با هیچ قدرت زورگویی سازش نکرده و نخواهد کرد .

وی در همین راستا ابراز داشت:غربی ها باید بدانند که ملت تربیت شده در مکتب سید الشهداء (ع) با تاسی از امام خودشان در مقابل زورگویان و مخالفان اسلام ، ندای هیهات منا الذله سر خواهند داد.

امام جمعه تبریز ابراز داشت:استکبار جهانی اگر نگاهی به تاریخ 3 ساله اخیر ایران اسلامی نگاه کند خواهد دید که ملت ایران همیشه با بصیرت خود و با تبعیت از دستورات ولی فقیه زمان توانسته اند در همه برهه ها ، اهداف منحوس دشمن را نقش بر آب کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ضمن اشاره به روز عظیم هشت دی ماه تبریز و 9 دی ماه مردم سراسر کشور در خنثی سازی فتنه های دشمنان گفت:در این روز عظیم نیز ملت ایران بار دیگر توانستند به جهانیان ثابت کنند که هیچ قدرت زورگویی نمی تواند در مسائل داخلی و سیاسی ایران دخالت کند.

آیت الله شبستری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مذاکرات جمهوری اسلامی در آستانه آغاز سال میلادی جدید گفت: این مذاکرات روز 27 دی ماه سالجاری برگزار خواهد شد که باید مشخص شود آیا غربی ها به خواسته های قانونی جمهوری اسلامی ایران تن خواهند داد یا خیر.

وی اظهار داشت: غربی ها در ظاهر می گویند که به فکر حل مشکل در ایران هستند ولی در باطن می خواهند مشکل خودشان را با کاهش قیمت نفت ایران حل کرده و به منافع خودشان دست یابند.

وی همچنین افزود: جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد که از مراکز نظامی این کشور بازدید کنند چرا که اصلا در هیچ جای جهان چنین عرفی وجود ندارد ولی در نیروگاه های هسته های به روی مامورین آژانس بین المللی انرژی هسته ای باز است.

وی در همین راستا ابراز داشت:غربی ها خواستار تنزل درصد غنی سازی در ایران از 20 درصد به چهار درصد هستند ولی باید شعور داشته باشند و بدانند که یان موفقیت که نصیب ایرانیان شده است اصلا قابل تنزل نیست.

