به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد به دو مناسبت مهم در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: 9 دی و 19دی از روزهای ماندگار و شاخص در تاریخ انقلاب اسلامی ما است و مردم ما خودشان را آماده می‌کنند تا در روز 19 دی با رهبر معظم انقلاب دیدار کنند.

وی با بیان اینکه 19 دی در تاریخ قم به زیبایی ثبت شد، به تشریح جلوه‌‌هایی از روز 9 دی پرداخت و افزود: ‌اگر از ما بپرسند روز 9 دی چه روزی است، می‌گوییم روز بصیرت، روز دشمن شناسی و حضور به موقع مردم در میدان و روزی است که دشمن از تمام طراحی‌های خود ناکام ماند.

امام جمعه قم اظهار داشت: همت مضاعف مردم ما و هوشیاری آنها در تاریخ این ملت ثبت شد و این حرکت مردم نشان داد که همه مسایل نظام و انقلاب اسلامی در دست شما مردم انقلابی است. اگر شما بر دشمن خشم کردید دشمن عقب نشینی کرد و اگر حرکتی به نفع دشمنان انجام دهید آنها جلوتر می‌آیند.

وی تأکید کرد: ما برای کوری چشم دشمنان به تمام دشمنان اعلام می‌‌کنیم که ملت رشید ما در تمام صحنه‌های انقلاب اسلامی حضور جدی و به موقع خواهد داشت.

خنجر ابرقدرت‌ها بر آرمان‌های حضرت مسیح(ع)

آیت‌الله حسینی بوشهری فرا رسیدن میلاد حضرت مسیح(ع) را به همه موحدان جهان تبریک گفت و افزود:‌امروز ابر قدرت‌ها خودشان را پیروان حضرت مسیح(ع) می‌دانند در حالی که حضرت مسیح(ع) منادی توحید و عدالت بود. آیا اینها بهره‌ای از توحید و عدالت برده‌اند؟

وی تاکید کرد: این جنگ‌های خانمانسوز و لشکرکشی‌هایی که در کل جهان به راه می‌اندازند با سیره حضرت مسیح(ع) چه تناسبی دارد. ما حضرت عیسی(ع)، موسی(ع) و دیگر پیامبران الهی را مورد تکریم قرار می‌دهیم اما آنها با لشکرکشی کردن و بساط جامعه دنیا را بر هم زدن خلاف آرمان‌های حضرت مسیح(ع) حرکت می‌کنند.

به گفته عضو جامعه مدرسین حوزه، آنها به جای اینکه طرفدار حضرت مسیح(ع) باشند به آرمان‌های حضرت مسیح(ع) خنجر می‌زنند.

آیت‌الله نجفی مرعشی فرهنگ‌بان تراث شیعه

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالگرد رحلت آیت‌الله العظمی نجفی مرعشی اشاره کرد و از این عامل برجسته به عنوان فرهنگ‌بان تراث شیعه یاد کرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری گفت: این شخصیت وارسته کتابخانه‌ای در قم بنا کرد که امروز هم مایه اعتبار شیعه است و هم مایه آبروی شهر کریمه اهل بیت(ع) است.

وی به سالروز شهادت عمار یاسر اشاره کرد و گفت: عمار یاسر انسانی با 92 سال عمر پر برکت در محضر رسول‌الله(ص) و امام علی(ع) بود که پیامبر(ص) به ایشان خطاب کردند و گفتند: این عمار بعد از من فتنه‌ای به پا خواهد شد و اگر فتنه‌ای در جامعه اسلامی رخ داد بدان که از علی(ع) و پیروان علی(ع) پیروی کن زیرا علی(ع) با حق است و حق با علی(ع) است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه تأکید کرد:‌عمار یاسر هم جانانه در رکاب امیرالمومنین(ع) ایستاد تا سرانجام به شهادت رسید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به 7 دیماه سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی به فرمان حضرت امام(ره) اشاره کرد و گفت:‌ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون قدم‌های بلندی در زمینه سوادآموزی برداشته شد گرچه هنوز کارهای انجام نشده وجود دارد.

آیت‌الله حسینی بوشهری تصریح کرد: کسانی که تاکنون از نعمت سواد بهره مند نشده‌اند به کاروان باسوادان بپیوندند تا کشور ما از نظر دانش رشد کند و با اقتدار به دنیا معرفی شود.

خدا محوری و آینده نگری از انتظارات امام حسن(ع)

امام جمعه قم با اشاره به سالروز شهادت امام مجتبی(ع) و ولادت امام کاظم(ع) اظهار داشت: چند سالی است که در رابطه با این مسئله که آیا امروز روز شهادت است و یا ولادت بین دستگاه‌های رسمی کشور مثل صدا و سیما و سایر مراکز اختلاف نظر وجود دارد.

وی در ادامه خدامحوری، اهل فضل و دانش بودن و آینده نگری را از انتشارات مهم امام مجتبی(ع) از شیعیان ذکر کرد و افزود: امام مجتبی(ع) در ابعاد عبادی و رفتاری نمونه بودند و نسل جان ما باید سیره شخصیتی و رفتاری ایشان را مطالعه کند.

به گفته آیت‌الله حسینی بوشهری جامعه دینی و اسلامی از منظر امام مجتبی(ع) باید افق‌های دور را ببیند و نباید اهل رکود، سستی، تنبلی و تن پروری باشد بلکه هر روز باید اختراع و فعالیتی در این جامعه به وجود آید.