  1. ورزش
۱ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۰

برای دومین سال پیاپی؛

"یایا توره" مرد سال فوتبال آفریقا شد

"یایا توره" مرد سال فوتبال آفریقا شد

هافبک تیم فوتبال منچسترسیتی انگلیس با پشت سر گذاشتن دیدیه دروگبا هموطن ساحل عاجی خود، موفق شد برای دومین سال پیاپی مرد سال فوتبال آفریقا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "یایا توره" 29 ساله که با تیم ملی ساحل عاج به فینال رقابتهای جام ملتهای آفریقا راه یافت و نقش موثری در قهرمانی منچسترسیتی در رقابتهای فصل گذشته لیگ برتر داشت، برای دومین سال پیاپی مرد سال فوتبال آفریقا شد.

ساحل عاج در فینال رقابتهای جام ملتهای آفریقا در ضربات پنالتی مغلوب زامبیا شد اما در نهایت برترین تیم سال قاره آفریقا لقب گرفت. "هرو رنارد" سرمربی این تیم نیز سرمربی سال آفریقا شد.

توره اکنون در کنار "ال حاجی دیوف" سنگالی موفق شده دو بار عنوان مرد سال فوتبال اروپا را از آن خود کند. البته ساموئل اتوئو ستاره اسبق بارسلونا با چهار بار کسب این عنوان رکورد دار است.

دیدیه دروگبا 34 ساله نیز که نقش کلیدی در قهرمانی چلسی در رقابتهای فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا داشت، شانس بالایی برای کسب این عنوان داشت.

کد مطلب 1771751

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