دشمن برای انتخابات آینده توطئه طراحی کرده است/ مردم هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی در خطبه های نمازجمعه این هفته شهرستان قدس با تاکید بر رعایت تقوای الهی از سوی مردم و مسئولان، به فرا رسیدن روز 9 دی سالروز حماسه بی نظیر ملت ایران اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجایی که دشمنان انقلاب اسلامی از اتحاد و وحدت ملت ایران و افزایش آگاهی سیاسی آنها در عرصه های مختلف هراس دارند، در سال 88 بحث تقلب در انتخابات را مطرح کردند.

وی افزود: در واقع دشمنان از ملت ایران مایوس شده بودند که سعی داشتند با اجرای توطئه های مختلف، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به انحراف بکشانند و اعتماد مردم به نظام را کاهش دهند.

برگزاری انتخابات در ایران اسلامی نماد مردم سالاری دینی است



این مسئول با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات در ایران اسلامی نماد مردم سالاری دینی است، عنوان کرد: مردم با عقل و شعور سیاسی خود رئیس جمهور اصلح را انتخاب کردند.

میراحمدی ادامه داد: در سال 88 پس از پایان شمارش آرا، دشمنان سعی در تشویش اذهان عمومی داشتند و درصدد بودند که مردم را از واقعیات منحرف کنند.

ملت ایران پای نظام و رهبری ایستاده اند



خطیب جمعه شهرستان قدس یادآور شد: در عاشورای سال 88 در 9 دی ماه، ملت ایران بار دیگر با حضور حماسی خود در خیابانها، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان کوبیدند و اعلام کردند که جان در بدن آنهاست، پای این نظام و رهبری ایستاده اند و از آن دفاع خواهند کرد.

وی اضافه کرد: در واقع ملت ایران، با حضور حماسی خود بار دیگر به دشمنان اعلام کردند که هرگز حق اهانت به ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام و شهدا را ندارند.

دشمن برای انتخابات آینده توطئه طراحی کرده است



میراحمدی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نمازجمعه شهرستان قدس به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آینده اشاره کرد و گفت: در این زمینه دشمنان درصدد اجرای توطئه های خود هستند و از هم اکنون برنامه ریزی کرده اند.

وی گفت: ملت همیشه در صحنه ایران باید بار دیگر با هوشیاری و بصیرت و حضور حماسی خود در انتخابات، وحدت و همدلی خود را به رخ جهانیان بکشانند.