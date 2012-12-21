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۱ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

حجت الاسلام رضایی:

سوریه خط مقدم مقاومت در منطقه است

سوریه خط مقدم مقاومت در منطقه است

بیرجند – خبرگزاری مهر: خطیب جمعه بیرجند مقاومت فلسطین، سوریه و حرب الله لبنان را خط مقدم جمهوری اسلامی ایران در منطقه دانست و گفت: طرح آمریکا شکستن حلقه مقاومت مردمی در خاورمیانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های نماز جمعه بیرجند، با اشاره به هدف ناآرامی ها در سوریه و ایجاد جنگ در این کشور اظهارکرد: دشمنان تلاش می کنند حلقه مقاومتی علیه اسراییل را در سوریه زمین گیر کنند تا بتوانند به خط مقدم و ایران اسلامی نزدیکتر شوند.

وی با بیان اینکه برای مقابله با شیطان باید، دنبال کسب روزی حلال، تفکر درعالم هستی وعبادت خدا و دشمنی باشیطان باشیم، ادامه داد: مقاومت در منطقه به عنوان خط مقدم جمهوری اسلامی است، لذا باید هوشیار بود.

وی با اشاره به آیات قران و روایات مبنی براینکه شیطان نسبت به مومنان هیچ راه نفوذی ندارد، تصریح کرد: امروز رژیم جعلی اسرائیل علیرغم همه حمایت های آمریکا در ورطه نابودی قرار گرفته است.

وی با اشاره به با اشاره به اهمیت علم و پژوهش در جامعه بیان کرد: راه اندازی پارکهای علم و فناوری به عنوان نهادهای اجتماعی می تواند حلقه ای برای توسعه اقتصادی در جامعه باشد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با بیان اینکه دهه اول انقلاب به به نام سواد آموزی  و دهه دوم انقلاب به نام علم آموزی نامگذاری شده است، افزود:  هم اکنون نیز در دهه سوم یعنی دهه فن آوری قرار گرفته ایم.

امام جمعه بیرجند افزود: اگر بتوانیم علم را در جامعه تولید کنیم خواهیم توانست کشوری پیشرفته و ثروتمند داشته باشیم.

وی به سالروز وفات آیت الله مرعشی نجفی، روز ثبت احوال، ومیلاد حضرت مسیح اشاره کرد و گفت: باید با ترویج فرهنگ اسلام و مسلمانی در جامعه راه حضرت مسیح و پیامبر اکرم (ص) را دنبال کرده و زمینه را برای ظهور حضرت مهدی(عج) فراهم کنیم.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به فرا رسیدن روز ایمنی در برابر زلزله گفت: مردم باید از تسهیلات مقاوم سازی واحدهای مسکونی استفاده کنند تا در وقوع حوادث شاهد تلفات جانی نباشیم.

کد مطلب 1771758

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