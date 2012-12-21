سوریه خط مقدم مقاومت در منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های نماز جمعه بیرجند، با اشاره به هدف ناآرامی ها در سوریه و ایجاد جنگ در این کشور اظهارکرد: دشمنان تلاش می کنند حلقه مقاومتی علیه اسراییل را در سوریه زمین گیر کنند تا بتوانند به خط مقدم و ایران اسلامی نزدیکتر شوند.

وی با بیان اینکه برای مقابله با شیطان باید، دنبال کسب روزی حلال، تفکر درعالم هستی وعبادت خدا و دشمنی باشیطان باشیم، ادامه داد: مقاومت در منطقه به عنوان خط مقدم جمهوری اسلامی است، لذا باید هوشیار بود.

وی با اشاره به آیات قران و روایات مبنی براینکه شیطان نسبت به مومنان هیچ راه نفوذی ندارد، تصریح کرد: امروز رژیم جعلی اسرائیل علیرغم همه حمایت های آمریکا در ورطه نابودی قرار گرفته است.

وی با اشاره به با اشاره به اهمیت علم و پژوهش در جامعه بیان کرد: راه اندازی پارکهای علم و فناوری به عنوان نهادهای اجتماعی می تواند حلقه ای برای توسعه اقتصادی در جامعه باشد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با بیان اینکه دهه اول انقلاب به به نام سواد آموزی و دهه دوم انقلاب به نام علم آموزی نامگذاری شده است، افزود: هم اکنون نیز در دهه سوم یعنی دهه فن آوری قرار گرفته ایم.

امام جمعه بیرجند افزود: اگر بتوانیم علم را در جامعه تولید کنیم خواهیم توانست کشوری پیشرفته و ثروتمند داشته باشیم.

وی به سالروز وفات آیت الله مرعشی نجفی، روز ثبت احوال، ومیلاد حضرت مسیح اشاره کرد و گفت: باید با ترویج فرهنگ اسلام و مسلمانی در جامعه راه حضرت مسیح و پیامبر اکرم (ص) را دنبال کرده و زمینه را برای ظهور حضرت مهدی(عج) فراهم کنیم.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به فرا رسیدن روز ایمنی در برابر زلزله گفت: مردم باید از تسهیلات مقاوم سازی واحدهای مسکونی استفاده کنند تا در وقوع حوادث شاهد تلفات جانی نباشیم.