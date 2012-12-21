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۱ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

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قهرمانی نفت و گاز گچساران در گروهA/ صعود نفت و گاز و شهرداری اراک به دور بعد

قهرمانی نفت و گاز گچساران در گروهA/ صعود نفت و گاز و شهرداری اراک به دور بعد

گچساران - خبرگزاری مهر: تیم هاکی نفت و گاز گچساران با کسب سه پیروزی از سه بازی خود در صدر جدول گروه A لیگ برتر هاکی کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم دوربرگشت گروه Aلیگ برتر هاکی کشور با پیروزی تیمهای "نفت و گازگچساران" و"شهرداری اراک" ادامه پیدا کرد.

در ادامه مسابقات دور برگشت لیگ برتر هاکی کشور که در گچساران برگزار می شود، تیم هاکی "نفت وگاز گچساران" توانست با پنج گل حریف خود تیم " هیئت هاکی ایلام " را شکست دهد.

در این دیدار ابتدا تیم هاکی گچساران با نتیجه شش بر یک از حریف خود جلو افتاد اما در ادامه بازی تیم "هیئت هاکی ایلام" از ادامه مسابقه انصراف داد و زمین مسابقه را ترک کرد.

این بازی به دلیل ترک زمین توسط تیم "هیئت هاکی ایلام" با نتیجه پنج بر صفر به سود تیم هاکی گچساران اعلام شد.

تیم هاکی "نفت وگاز گچساران" با این پیروزی توانست در صدر جدول گروه Aلیگ برتر هاکی کشورقرار گیرد.

همچنین در دیگر بازی این گروه تیم هاکی شهرداری اراک چهار بر یک تیم هیئت هاکی کرمان را شکست داد و در رده دوم این گروه قرار گرفت.

براساس این نتایج تیم های هاکی "نفت وگاز گچساران" و"شهرداری اراک" از گروه Aصعودشان به مرحله بعدی حتمی شده است.

در مرحله بعدی لیگ برتر هاکی کشور تیم " نفت وگاز گچساران" باید مقابل  نایب قهرمان گروه B یعنی تیم هاکی "ماشین سازی لرستان" بازی کند.

همچنین تیم هاکی شهرداری اراک نیز به مصاف "هیئت هاکی نقده" قهرمان گروه B می رود.

کد مطلب 1771760

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