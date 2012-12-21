به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین دوره رقابتهای تکواندو جام فجر از صبح امروز در خانه تکواندو آغاز شد. مراسم افتتاحیه این رقابتها طبق برنامه از ساعت 15:30 دقیقه امروز آغاز می‌شود که قرار است در حاشیه این مراسم موزه "تالار افتخارات" تکواندو هم با حضور نماینده فدراسیون جهانی افتتاح شود.

در این موزه کاپ‌ها و یادبودهای مسابقات قهرمانی جهان، جام جهانی، قهرمانی آسیا در رده‌های سنی بزرگسالان و نوجوانان جمع آوری شده است.

نخستین کاپ تیم ملی کشورمان در رقابتهای قهرمانی آسیا 1986 "داروین" استرالیا بدست آمده که در آن مسابقات تکواندوکاران ایرانی در بین هوگوپوشان 18 کشور به مقام سومی دست یافتند. آخرین کاپ نایب قهرمانی هم در رقابتهای قهرمانی پومسه جهان 2012 کلمبیا کسب شده است.

بنا بر تصمیم مسئولان فدراسیون تکواندو مقرر شد که کاپ مسابقات قهرمانی جهان 2011 "گیونکجیو کره‌جنوبی" که ایران بعد از 40 سال به مقام قهرمانی دست یافت، به آستان قدس رضوی اهدا شود. این کاپ پس از افتتاح موزه تالار افتخارات و همزمان با اتمام رقابتهای بین المللی جام فجر، به این آستان اهدا خواهد شد.

پیش از راه اندازی این موزه، کاپ نایب قهرمانی رقابتهای قهرمانی جهان سال 2007 چین، به موزه ریاست جمهوری اهدا شده بود.

بیست و چهارمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی بین المللی جام فجر با حضور تکواندوکاران داخلی و خارجی در خانه تکواندو جریان دارد.