مشکلات مالی انتشار «چاپخانه» را متوقف کرد

جلال ذکایی مدیرمسئول دوهفته‌نامه «چاپخانه» در این باره به خبرنگار مهر گفت: به دلیل مشکلات مرتبط با کاغذ و در واقع دشوار شدن تامین کاغذ مورد نیازمان، فعلاً انتشار «چاپخانه» را متوقف کرده‌ایم.

رئیس شورای سردبیری این نشریه با بیان اینکه تعطیلی «چاپخانه» موقتی است، ابراز امیدواری کرد با تغییراتی از جمله در دوره انتشار و قطع، این نشریه در سال جدید دوباره منتشر شود.

«چاپخانه» که زیر نظر شورای سردبیری و با صاحب امتیازی شرکت «ترنج» منتشر می‌شد، اولین دوهفته‌نامه تخصصی با موضوع صنعت چاپ است که سومین و آخرین شماره آن 15 آبان امسال به روی دکه رفت.