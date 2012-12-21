مسئولان در خدمت بهتر به مردم احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج با اشاره به شان و منزلت مردم کشورمان اظهار داشت: مسئولان باید در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم و لزوم تلاش برای رفع مشکلات و نیازهای آنها باید با احساس مسئولیت بیشتری فعالیت کنند.

وی ادامه داد: رفع نیازهای اساسی مردم و تلاش برای تامین رفاه و همچنین بهبود وضعیت آنها جزو رسالت های اصلی مدیران و مسئولان دستگاه ها و سازمان های دولتی مسئول به شمار می رود که البته برای رسیدن به این مهم باید همکاری و تعامل بین تمامی سازمان های مسئول ایجاد شود.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نیازهای فعلی مردم کردستان به ویژه در حوزه اشتغال عنوان کرد: جلوگیری از گرانی و همچنین تلاش برای ایجاد فرصت های جدید شغلی برای کمک بیشتر به جوانان در راستای ازدواج و تشکیل خانواده ها باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به خدمات ثبت احوال در کشور برای برنامه ریزی بهتر گفت: ثبت احوال یکی از سازمان های مهم و حساس در هر جامعه و کشور به شمار می رود که بدون شک با وجود این سازمان مهم است که می توان برای آینده به خوبی برنامه ریزی کرد.

ماموستا مجتهدی ثبت آمار را زیرساخت اصلی برای برنامه ریزی بهتر در حوزه های مختلف عنوان کرد و افزود: وجود این سازمان همواره منشا خیر بوده و انتظار می رود که با به روز کردن خدمت رسانی به مردم و تسریع در انجام نیازهای آنها فعالیت ها و اقدامات بهتری را در دستور کار قرار دهد.

وی همچنین با اشاره به انتشار شایعه پایان جهان طی چند روز اخیر در کشور ما و سایر نقاط جهان و ایجاد ترس و استرس در بین مردم ضمن انتقاد از این وضعیت، یادآور شد: این شایعه ساخته دست رسانه های کشورهای غربی و مکاتب مادی است که بشریت را منحصر به این دنیا فرض کرده اند.

امام جمعه سنندج در پایان سخنان خود با اشاره به لزوم آگاهی و هوشیاری بیشتر مردم برای مقابله با این توطئه ها و شایعات بی پایه و اساس اظهار داشت: هستی دنیا تنها در اختیار خداوند متعال است و کشورهای غربی می خواهند با این گونه شایعات بی پایه و اساس به منافع خود برسند.