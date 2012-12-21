بارندگیهای لرستان ادامه دارد/ ثبت 43 میلیمتر بارندگی در ایستگاه سپیددشت

نورالدین سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق پیش بینی های صورت گرفته بارش باران در استان لرستان تا شامگاه جمعه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از شدت بارندگیها طی بعدازظهر امروز کاسته می شود، بیان داشت: با این حال بارشها به صورت متناوب ادامه داشته و تا شامگاه جمعه قطع نخواهد شد.

مدیر کل هواشناسی استان لرستان به بارندگیهای استان طی 24 ساعت گذشته اشاره کرد و بیان داشت: طی این مدت در خرم آباد 22 میلیمتر باران باریده است.

سپهوند ادامه داد: همچنین در 24 ساعت گذشته در شهرستان بروجرد 27.9 میلی متر، در الیگودرز 14.4 میلیمتر، در ازنا 29.1 میلیمتر، در دورود 37.8 میلی متر، در کوهدشت 15 میلی متر، در پلدختر 14.8 میلیمتر، الشتر 16.2 میلیمتر، نورآباد 26.2 میلی متر و در شهرستان دوره چگنی 19.4 میلی متر باران باریده است.

وی با بیان اینکه همچنین ارتفاعات استان بارشها به صورت برف بوده است، یادآور شد: بیشترین میزان بارندگیهای لرستان در ایستگاه سپیددشت با 43 میلی متر ثبت شده است.