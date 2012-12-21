123 دستگاه اتوبوس BRT در راه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران ضمن بازدید از گروه صنعتی « کینگ لانگ» چین و خط تولید اتوبوس های این کارخانه از تکمیل سفارش سیصد دستگاه اتوبوس دوکابین ( مخصوص خطوط BRT) شهر تهران خبر داد و گفت : این محموله از سفارش 300 دستگاه اتوبوس شهرداری تهران است که نسبت به نسل قبلی اتوبوس های تولیدی این شرکت از روند بهبود کیفیت و آپشن های توسعه یافته تری برخوردار شده است.

پورزرندی در مراسمی که به لحاظ اتمام و آغاز تحویل اتوبوس های BRT در بندر شیامن و از سوی شهرداری این شهر ترتیب داده شده بود از بازار بالقوه شهرداری های کلانشهر های جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: انتظار می رود طرف های چینی با لحاظ کردن کیفیت برتر و قیمت مناسب تر بتوانند زمینه های همکاری خود را توسعه بخشند.

اتوبوس های دوکابین "کینگ لانگ" با نیروی محرکه، سیستم تعلیق و ترمزM.A.N آلمان محصول مشترک ایران و چین است که هم اینک و بر اساس اقدامات انجام شده با نمونه های اروپایی آن به لحاظ کیفیت برابری و به لحاظ قیمت نیز بسیار قابل صرفه تر از نمونه های مشابه خود است.

برابر تدابیر شهردار تهران مقرر است تا اوایل سال آینده تعداد 700 دستگاه اتوبوس دیگر به ناوگان حمل و نقل اتوبوسی شهرداری و شهر تهران افزوده شود. این در حالی است که انتظار می رود با توسعه خطوط و تجهیز قطار شهری تهران( مترو) در کنار دیگر وسایل نقلیه عمومی همچون اتوبوس های شرکت واحد ، حمل و نقل عمومی در کلانشهر تهران سهل تر، سریعتر و ارزان تر صورت پذیرد.