سینا مافی سرپرست گروه بدلکاری "سایه پنهان" در این باره به خبرنگار مهر توضیح داد: برای نخستین‌بار است که در خاورمیانه از ارتفاع 32 متری بدون طناب و چتر سقوط آزاد انجام می‌شود. ما این کار را با همکاری ستاد مدیریت بحران تهران و معاونت آتش‌نشان داوطلب و منطقه سه عملیاتی ایستگاه 84 انجام می‌دهیم و سقوط از نردبان 32 متری در ایستگاه 31 نجات تهران بر روی تشک بادی انجام می‌شود.

وی افزود: تشک بادی آتش‌نشانی و خدمات ایمنی از فاصله 32 متری، شبیه یک تمبر دیده می‌شود و کوچکترین اشتباهی به مرگ منجر خواهد شد. البته من پیش از این از ارتفاع 25 متری روی آب پریده‌ام و سابقه پرش از طبقه هفتم ساختمان را نیز دارم.

مافی با یادی از زنده‌یاد پیمان ابدی درباره زمان دقیق سقوط اظهار کرد‌: هوا اکنون مناسب نیست و در صورت مساعدت هوا ممکن است سقوط سه‌شنبه پنج دی ساعت 11 انجام شود. نمایش امکانات سخت‌افزاری آتش‌نشانی یکی از اهداف این پرش است.

ناصر عرب‌زاده، تورج اجلی، محمد صفری، معصومه تاجیک و مهدی حبیبی اعضای گروه بدلکاری "سایه پنهان" هستند.

گروه بدلکاری "سایه پنهان" تاکنون در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی چون "عملیات مهدکودک"، "شبکه"، "اخلاقتو خوب کن"، "آل"، "محافظ"، "تکیه بر باد"، "گذرگاه مرزی"، "دزد و پلیس"، "گاو صندوق"، "توطئه فامیلی"، "نابرده رنج"، "سقوط یک فرشته"، "بوی گندم"، "این هفت نفر"، "ماتادور"، "شب می‌گذرد" و "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" فعالیت داشته‌اند.