عزت امروز کشور مرهون خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: حضور پر شور مردم میهن اسلامی و استان قزوین در تشییع پیکر پاک شهدای گمنام بیانگر قدردانی مردم فهیمی است که این جایگاه را درک کرده و از آن صیانت می کنند.
وی افزود: نهضتی که امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را بنا نهاد با خون شهدا به عزت و عظمتی رسیده که جایگاه والایی در جهان پیدا کرده و الگوی عملی ملل جهان شده است.
امام جمعه موقت قزوین با اشاره به وقایع 9 دی ماه تصریح کرد: در این روز عده ای فتنه گر و آشوبگر به وقایع تاسف بر انگیزی دامن زدند که با حضور مردم بصیر کشورمان این دسیسه خنثی و نظام از توطئه ای دیگر رها شد.
حجت الاسلام عابدینی با تبریک میلاد حضرت مسیح(ع) گفت: حضرت مسیح هم بشارت حضور پیامبر را داده بود و امروز هم حساب مسیحیان واقعی از مسیحیانی که وابسته به صهیونیست هستند و دستشان به خون مردم بیگناه آلوده آلوده شده جداست و
مسیحیان و مسلمانان در کنار هم زندگی مسالمت آمیز و آرامی دارند.
امام جمعه موقت قزوین در ادامه خطبه های نماز جمعه به وقایع کشور سوریه هم اشاره کرد و یادآورشد: استکبار جهانی و رِژیم صهیونیستی تلاش می کنند تا با ایجاد آشوب و ناامنی و دامن زدن به کشتار مردم حلقه واسط بین فلسطین، لبنان را از هم بپاشد و نگذارد آرامش در این کشور برقرار شود.
خطیب جمعه قزوین در خصوص ولادت امام موسی کاظم(ع) و شهادت آیت الله غفاری و نیز رحلت آیت الله مرعشی نجفی مطالبی بیان کرد و اظهارداشت:آیتد الله مرعشی با تربیت روحانیون و طلاب جوان نقش موثری در مبارزه با رژیم ستم شاهی ایفا کرد.
قزوین - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت قزوین گفت: عزت و عظمت امروز ایران اسلامی مرهون خون شهداست و مردم نیز بخوبی قدردان خدمات ارزشمند شهدای والا مقام هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: حضور پر شور مردم میهن اسلامی و استان قزوین در تشییع پیکر پاک شهدای گمنام بیانگر قدردانی مردم فهیمی است که این جایگاه را درک کرده و از آن صیانت می کنند.
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