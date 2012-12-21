عزت امروز کشور مرهون خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: حضور پر شور مردم میهن اسلامی و استان قزوین در تشییع پیکر پاک شهدای گمنام بیانگر قدردانی مردم فهیمی است که این جایگاه را درک کرده و از آن صیانت می کنند.



وی افزود: نهضتی که امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را بنا نهاد با خون شهدا به عزت و عظمتی رسیده که جایگاه والایی در جهان پیدا کرده و الگوی عملی ملل جهان شده است.



امام جمعه موقت قزوین با اشاره به وقایع 9 دی ماه تصریح کرد: در این روز عده ای فتنه گر و آشوبگر به وقایع تاسف بر انگیزی دامن زدند که با حضور مردم بصیر کشورمان این دسیسه خنثی و نظام از توطئه ای دیگر رها شد.



حجت الاسلام عابدینی با تبریک میلاد حضرت مسیح(ع) گفت: حضرت مسیح هم بشارت حضور پیامبر را داده بود و امروز هم حساب مسیحیان واقعی از مسیحیانی که وابسته به صهیونیست هستند و دستشان به خون مردم بیگناه آلوده آلوده شده جداست و

مسیحیان و مسلمانان در کنار هم زندگی مسالمت آمیز و آرامی دارند.



امام جمعه موقت قزوین در ادامه خطبه های نماز جمعه به وقایع کشور سوریه هم اشاره کرد و یادآورشد: استکبار جهانی و رِژیم صهیونیستی تلاش می کنند تا با ایجاد آشوب و ناامنی و دامن زدن به کشتار مردم حلقه واسط بین فلسطین، لبنان را از هم بپاشد و نگذارد آرامش در این کشور برقرار شود.



خطیب جمعه قزوین در خصوص ولادت امام موسی کاظم(ع) و شهادت آیت الله غفاری و نیز رحلت آیت الله مرعشی نجفی مطالبی بیان کرد و اظهارداشت:‌آیتد الله مرعشی با تربیت روحانیون و طلاب جوان نقش موثری در مبارزه با رژیم ستم شاهی ایفا کرد.





