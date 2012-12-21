انجام 15 وقف قرآنی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام محمدطاهر گرایلی، اظهارداشت: وقف قرآنی یکی از نمونه‌ های وقف با ثمرات فرهنگی زیاد در جامعه بوده که با غفلت مواجه شده است.

وی با بیان این‌ که جامعه امروز نیاز شدیدی به وقف‌های فرهنگی از جمله وقف قرآن دارد، گفت: مردم باید به این نوع از وقف توجه بیشتری کنند، زیرا طبق سخنان گوهربار امام صادق(ع)، سنت یا همان وقف‌های قرآنی از جمله حسناتی هستند که ثمره آن بعد از مرگ نیز تا روز قیامت برای صاحبش ادامه دارد.

وی با بیان این‌که وقف ‌های فرهنگی مثل وقف‌های قرآنی در خراسان جنوبی کم است، گفت: با توجه به این ‌که خراسان جنوبی یکی از قطب‌های دانشجویی و حوزوی کشور است، انجام این گونه وقف‌ها زمینه ‌های اصلاح فرهنگی جامعه را فراهم کرده و اثرات آن در درازمدت موجب اصلاح کلی در تمامی نقاط کشور می ‌شود.

حجت ‌الاسلام گرایلی با بیان اینکه وقف‌های قرآنی، وقف‌هایی هستند که با هدف انجام فعالیت‌های قرآنی صورت می ‌گیرد، گفت: در حال حاضر اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان با استفاده از ثمرات وقف‌های قرآنی اقدام به برگزاری برنامه قرآنی و فرهنگی در بقاع متبرکه استان می‌ کنند.

وی در پایان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون59 وقف در استان انجام شده است، گفت: اداره اوقاف برای نهادینه کردن وقف قرآنی در جامعه، نیازمند همکاری مردم و مسئولان استانی و شهرستانی است.

وجود595 موقوفه در شهرستان فردوس

رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان فردوس از وجود 595 موقوفه با سه هزار و 627 رقبه در این شهرستان خبرداد.

حجت الاسلام دادخدا خدایی با اشاره به موقوفات موجود درشهرستان فردوس افزود: ازمجموع 595 موقوفه این شهرستان 541 مورد موقوفات متصرفی،53 موقوفه غیر متصرفی و یک مورد آن موقوفات اشتراک تولیه است.

وی همچنین به تعداد رقبات موقوفات دراین شهرستان اشاره کرد و تصریح کرد: ازمجموع سه هزار و 627 رقبه موقوفات درفردوس سه هزارو 124 مورد آن متصرفی، 482مورد آن غیرمتصرفی و 21 مورد دیگر اشتراک تولیه بوده است.

رئیس اداره اوقاف وامورخیریه فردوس اظهارکرد:همچنین دراین شهرستان تعداد هفت بقعه متبرکه وجود دارد.

حجت الاسلام خدایی با بیان این که در حال حاضر درسطح شهرستان فردوس 71مسجد موجود دارد،بیان کرد:همچنین درحال حاضراین شهرستان دارای 46 حسینیه نیز وجود دارد.