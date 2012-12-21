شایعات پایان دنیا نشان دهنده دروغگویی غربی هاست/ مردم بیشتر دقت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس ضمن انتقاد شدید از گسترش شایعات پایان دنیا، عنوان کرد: جامعه اسلامی ما که معتقد به ظهور حضرت امام زمان است، نباید این شایعات و حرفهای نامربوط را باور کند، چون ما معتقدیم تا زمانی که حضرت امام زمان ظهور نکرده و دنیا را پر از عدل و داد نکنند، دنیا به پایان نخواهد رسید.

وی ادامه داد: مردم باید حواسشان را جمع کرده و این گونه حرفهای نادرست را باور نکنند، چون اینگونه حرفها بر خلاف اعتقادات شیعه و اسلام است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: این روزها برخی غربی های ترسو، به اعتقاد خودشان برای در امان ماندن از حوادث پایان دنیا در گوشه ای پنهان شده اند و یا برای نجات خود قایق ساخته اند که اینگونه رفتارها و عدم تحقق این شایعات به خوبی نشان دهنده نادانی و دروغگویی غربی هاست و مردم ما نباید به دیگر اخبار آنها نیز اعتنا کنند.

نعیم آبادی در بخش دیگری از سخنان خود هفته حمل و نقل را گرامیداشت و اظهار داشت: رانندگی یکی از سخت ترین شغلهاست و به خصوص رانندگانی برون شهری سختی های زیادی را تحمل می کنند و به نوعی بیابان خانه آنهاست.

وی خواستار توجه به مشکلات رانندگان شد و بیان داشت: اگر حمل و نقل وجود نداشته باشد، اقتصادی هم وجود نخواهد داشت و رانندگان نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کنند که بر این اساس مسئولان باید ضمن رسیدگی بیشتر به مشکلات رانندگان، تنها به شعار در این عرصه اکتفا نکنند، چون یک میلیون بار گزارش دادند به اندازه یک بار عمل کردن، اثر ندارد.

خطیب نماز جمعه بندرعباس در ادامه به بازدیدش از یک مرکز نگه داری یتیمان اشاره کرد و افزود: یتیمان اگرچه با مشکلاتی مواجه هستند اما اگر به درستی هدایت شوند، به فرصتی خوب برای جامعه تبدیل خواهند شد و در غیر این صورت به خطر خواهند افتاد.

نعیم آبادی خاطرنشان کرد: یک آقازاده تنبل و کم کار به اتکا وجود پدر خود کم کار می شود، اما یتیمیان روی پای خود می ایستند که باید آنها را به راه درست هدایت کرد و گرفتاری های این قشر از جامعه را رفع کرد.