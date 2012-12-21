به گزارش خبرنگار مهر، احسان حاج‌صفی که فصل گذشته برای گذراندن خدمت سربازی به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست، پس از مذاکره با مسئولان تراکتورسازی، آنها را به بازگشت به اصفهان راضی کرد.

این بازیکن که خدمت سربازی او در 18 دی به پایان می‌رسد، پیش از پایان خدمت خود به اصفهان بازگشته و به زودی به تمرینات سپاهان اضافه می‌شود.

حاج‌صفی پیش از این در ترکیب تیم سپاهان به میدان می‌رفت و از تیم اصفهانی به تیم ملی نیز دعوت شد و با توجه به اینکه یک سال دیگر از قراداد او با سپاهان باقی مانده، به این تیم بازگشت.

قرار است حاج‌صفی با صدور کارت بازی در نیم‌فصل دوم برای سپاهان به میدان برود.

تیم اصفهانی روز گذشته در چارچوب رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی مقابل مس رفسنجان به پیروزی رسید.