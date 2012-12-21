  1. عناوین کل
۱ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

بعد از یک و نیم فصل/

حاج‌صفی از شنبه به تمرینات سپاهان اضافه می‌شود/ بازگشت هافبک ملی‌پوش سپاهان

حاج‌صفی از شنبه به تمرینات سپاهان اضافه می‌شود/ بازگشت هافبک ملی‌پوش سپاهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: احسان حاج‌صفی، هافبک ملی‌پوش تیم فوتبال سپاهان از روز شنبه به تمرینات تیم اصفهانی اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حاج‌صفی که فصل گذشته برای گذراندن خدمت سربازی به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست، پس از مذاکره با مسئولان تراکتورسازی، آنها را به بازگشت به اصفهان راضی کرد.

این بازیکن که خدمت سربازی او در 18 دی به پایان می‌رسد، پیش از پایان خدمت خود به اصفهان بازگشته و به زودی به تمرینات سپاهان اضافه می‌شود.

حاج‌صفی پیش از این در ترکیب تیم سپاهان به میدان می‌رفت و از تیم اصفهانی به تیم ملی نیز دعوت شد و با توجه به اینکه یک سال دیگر از قراداد او با سپاهان باقی مانده، به این تیم بازگشت.

قرار است حاج‌صفی با صدور کارت بازی در نیم‌فصل دوم برای سپاهان به میدان برود.

تیم اصفهانی روز گذشته در چارچوب رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی مقابل مس رفسنجان به پیروزی رسید.

کد مطلب 1771812

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها