انقلاب اسلامی روند برنامه های کشورهای استکباری را برعکس کرد

امام خمینی(ره) با رهنمودهای خود چهره شیطان بزرگ دنیا را نمایان ساختند و در هر نقطه ای از جهان شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و اسلام زنده باد، آزادی قدس و اسرائیل باید نابود گردد؛ طنین افکن شد و مردم برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود به پا خاستند که در نتیجه آن، در سراسر جهان جنبشهای احیای نظام اسلامی شکل گرفت و سلطه استعمارگران را تضعیف نمود.

در کشورهای لبنان، مصر، عراق، سودان، افغانستان، چچن، بوسنی، بحرین، اردن، کشمیر، فلسطین و دیگر کشورهای اسلامی، مسلمانان برای دستیابی به منافع خود، تلاش گسترده ای را آغاز کردند. همین رهنمودهای امام خمینی(ره) باعث احیای اندیشه اسلامی شد، چرا که وقتی عامه مردم شیوه مستبدانه و ظالمانه حکمرانان و رهبران خود را که مشاهده می کنند، احساس مسئولیت کرده، تصمیم می گیرند که یک هدف و مقصد را در پیش گرفته و در مقابل هر گونه انحراف و خودرأیی ایستاده و مسئولیت کامل خود را بر عهده گیرند.

بر این اساس، آن شخصیتهای آگاه و بیدار که در پی ایجاد روح واقعی تفکر اسلامی می باشند، بر این حقیقت تأکید می ورزند که باید با تمام قدرت با پیمان خائنانه کمپ دیوید، توطئه استعمار جهت تسلط بر افغانستان، توطئه هندوستان و اسرائیل در کشمیر، اقدامات روسیه در چچن، اهداف استعمارگران در عراق، شیوه عوامل نظام سرمایه داری در الجزایر، اهداف آمریکا و اسرایل در مصر و دیگر کشورهای اسلامی مخالف شدید خود را قولا و عملا آشکار سازیم. این مسأله پس از گسترش اندیشه امام خمینی(ره) به وجود آمد.

در گذشته استکبار جهانی گمان می کرد که با فریب مردم مسلمان و ایجاد تفرقه، جدایی و اختلاف در بین گروه ها و فرقه های مذهبی، شور و شوق و اشتیاق اسلامی آنها را از بین خواهد برد، ظلم و جور، خیانت، بی حجابی، بی عفتی، هوسرانی، عیاشی و بی دینی را در بین مردم رواج خواهد داد و نیز منابع اصلی زندگی آنها و منابع معدنی آنها را چپاول خواهد کرد.

اگر ما دقت کنیم در می یابیم که بعد از اعزام مبلغین و محققین اسلامی از طرف امام خمینی(ره) به اقصی نقاط جهان، در تمام مساجد سراسر دنیا تعداد نمازگزاران بیشتر شد، آگاهی و شعور زنان نسبت به رعایت حجاب بیشتر شد و در مناطق مختلف دنیا چه مسلمانان و چه غیر مسلمان به این سطح آگاهی رسیدند که مسلمان به عمل روی آورد و غیر مسلمانان نیز متوجه دین شد و این امر نه تنها در کشورهای شبه قاره هند، بلکه در کشورهای آمریکا، چین و فرانسه نیز صورت گرفت.

حفاظت و پاسداری از رهنمودهای گسترش یافته امام خمینی(ره) که باعث بیداری مسلمانان عصر حاضر شد، بر فرد آگاه و بیداردلی که از این تعلیمات بهره مند شد، لازم است. بنابراین همان طور که امام خمینی(ره) دین خود را ادا کردند ما نیز باید از عهده مسئولیت خود بر آئیم.

در زمان حیات امام خمینی(ره)، استعمار جهانی، توطئه های زیادی انجام داد و اکنون نیز بر شدت آن افزوده شده است. استعمار جهت گسترش سیطره خود تمام توان و قدرت خود را به کار بسته است و میلیونها دلار جهت از بین بردن اندیشه اسلامی امام خمینی(ره) هزینه کرده است؛ بنابراین بر مسلمانان، اندیشمندان، علما و حکمرانان مسلمان واجب است که از انجام واجبات خود غافل نشوند و با ایمان و همبستگی جامعه ای متحد و اسلامی تشکیل دهند و برای آزادسازی قدس و از رسیدن به اهداف مهم و بزرگ، اختلافات خود را کنار بگذارند، مرزهای اسلامی را به روی مسلمانان بگشایند، از منابع معدنی برای حل مسائل مسلمانان استفاده کنند.

مثلا سازمان کاریابی مشترک تشکیل دهند، بازار مشترک ایجاد کنند و برای حل مسائل کشورهای مسلمان نباید از استعمارگران چاره جویی کنند؛ بدین ترتیب ما ممکن است بتوانیم به پیروزی دست یابیم و در آخرت نیز سرافراز باشیم.