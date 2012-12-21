شناخت دین تعالی جامعه را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه گفت: همه خواهران و برادان و حتی خودم را توصیه به تقوا می کنم.

وی با اشاره به هفتم ماه صفر که مصادف با میلاد مسعود امام هفتم است گفت: امام هفتم در چنین روزی در محلی بین مکه و مدینه به دنیا آمدند و نام حضرت موسی و القاب ایشان کاظم، صابر، امین، عالم و باب الحوائج است.

وی افزود: نقشی که روی نگین حضرت نوشته و حک شده بود عبارت "حسبی الله" بود القاب حضرت همگی توحیدی هستند ودر شئون زندگی و در تمام فراز و فرود ها فقط خداوند در نظر ایشان بودند.

آیت الله علما ادامه داد: مهم است که انسان روی انگشتری که همیشه با اوست چه ذکری دارد و چه چیز را متذکر می شود، ببینید امام کاظم(ع) روی انگشتر خود چه نوشته هر چه در دنیا است به امانت در اختیار ما قرار گرفته است.

خطیب جمعه کرمانشاه گفت: حضرت همان رویه پدر و جدش را ادامه داده است، ائمه معصومین بر حسب زمان و شرایط وظایف خود را انجام می دادند و امام کاظم هم در زمان خود کار فرهنگ و علم انجام دادند.

وی افزود: عده ای زیادی از اهل علم تربیت شده امام کاظم(ع) هستند و عده کثیری از بزرگان اهل سنت از محضر امام کاظم استفاده بردند.

وی ادامه داد: از حضرت روایاتی به جا مانده و مناظرات وصایا و گفتگو های ایشان بسیار آموزنده است برای مثال و صیت های ایشان به هشام است.

آیت الله علما ادامه داد: سید بن طاووس نقل می کند که همیشه عده ای با لوح و قلم گرد ایشان بودند و اگر امروز ما صحبت و حدت حوزه و دانشکاه را داریم حرف تازه ای نیست و امام صادق و امام کاظم(ع) قرن ها قبل همین بحث را داشته اند.

وی گفت: امروز در دنیا جنگ علم و دانش است هر کسی که از علم و دانش بهر مند نباشد ارزش پایینتری دارد، مردم باید در دین خدا دقت داشته باشند، در دین فقیه باشند لذا امام کاظم(ع) توصیه دارند که به دینتان با دقت نگاه کنید دین را خوب بشناسید.

نماینده ولی فقیه در کرمانشاه گفت: اگر ما دین را خوب می شناختیم خیا بان هایمان اینطور نبودند، از احکام اسلام اینقدر فاصله نداشتیم، مگر در قرآن آیه ی حجاب نداریم چرا توجه نمی کنیم، دین می خواهد مردم را، اجتماع را، دختر و پسر را، حفظ کند.

وی افزود: فقه و فهم اسلامی کلید آگاهی است، انسان هر ظلمی که بر او می رود به جهت نا آگاهی و نادانی است، لذا امام صادق (ع) و امام کاظم(ع) در 1300 سال پیش به توصیه می کنند که آگاه باشیم.

وی ادامه داد: عباداتمان با آگاهی باشد، کعبه را باید شناخت، نماز را باید شناخت، بین ما نمازگزاران اصلا نباید منکر و فحشا باشد، کاری که خلاف دین است نباید باشد، ما دین را آنطور که باید نشناختیم، فهم از دین باعث می شود ما درجات الهی را قدم به قدم طی کنیم و ترقی معنوی داشته باشیم، بصیر بودن در دین که مقام معظم رهبری اینقدر روی آن تاکید دارند کلید نجات است، اگر هر کس در هر جا به معیار و ملاک دین حرکت کند باعث ترقی می شود.

آیت الله علما گفت: سلمان چون تحت تعلیم پیامبر بود اوج گرفت و درجات معنوی پیدا کرد، در هر دوره ای سلمان ها هستند، امام راحل(ره) سلمان نبودند، قطعا از سلمان بالاتر بودند. آیت الله بهجت سلمان نبودند، آدم وقتی بصیر شود در دین مسئول خوبی هم می شود چون با دین آشنا است.

خطیب جمعه افزود: موسی بن جعفر(ع) ما را به یادگیری دین توصیه می کند، اگر ما دین را خوب یاد بگیریم و خوب آن را پیاده کنیم وضعیت ما بهتر نخواهد شد پس دین را با بصیرت بنگریم.

وی ادامه داد: امیر المومنین می فرماید بهشت طبقه بندی است، یک طبقه بزرگان هستند، فرمانروایان بهشت آنهائی است که در دنیا اهل تقوا و اخلاص بوده اند.

وی با اشاره اول دی ماه روز رحلت مرحوم ایت الله نجفی مرعشی است حدود 23 سال از ارتحال ایشان می گذرد.

نماینده ولی فقیه در کرمانشاه گفت: آیت الله نجفی به حقیقت فرهنگ بان علم و دانش اسلامی بوده اند. کتاب خانه شخصی ایشان در کل خاور میانه کم نظیر است، بیش از یک میلیون جلد کتاب در این کتاب خانه است بیش هشت هزار جلد از این کتاب ها نسخه خطی است. که خود ایشان فهرست کرده اند.

وی افزود: این یک ذخیره بزرگ از ایشان است که برای ما به یادگار گذاشته اند، ایشان میراث فرهنگ اسلامی را نگه داشته اند، سوم دی ماه روز ثبت احوال است که به کارمندان خدوم این اداره این روز را تبریک می گویم پنجم دی ماه میلاد مسعود حضرت عیسی مسیح است امام بزرگ راحل جملاتی به مناسبت میلاد حضرت مسیح دارند مثل این جمله که گفتند حضرت عیسی پیام آور صلح است غرب ها چرا اینطور می کنند. صلحی در جائی گذاشته اند، چرا به دستورات عیسی عمل نمی کنند. نعوذ با الله حضرت عیسی گفته اینطور در جهان کشتار کنید؟ امام راحل به پاپ گفتند آقای پاپ ظلم آمریکا را نمی بینی بیبینید بر سر بحرین، سوریه، یمن، افغانستان، عراق و.. امریکا چه بلائی آورده است.

وی ادامه داد: لذا امام راحل پاپ را که بلند مرتبه ترین فرد روحانی این ها است خطاب قرار می دهد که چرا حرفی نمی زنی؟ و امام در ادامه مطالبشان به پاپ می گویند آیا تا به حال شده است که به ناقوس کلیسائی برای مردم جهان به صدا در آید این چه روحانیت مسیحیی است.

وی با اشاره به هفتم دی سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی گفت: به دستور امام راحل امام به سواد آموزی اسرار داشتند، به حمد الله ما امروز در عمل بسیار پیشرفت داشته ایم و جوانان ما همگی سواد دارند.