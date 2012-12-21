نهضت سواد آموزی از مسائل مهم آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی، در خطبه های نمازجمعه این هفته میامی که در مسجد جامع این شهر برگزار شد به اهمیت نهضت سوادآموزی اشاره کردو گفت: تشکیل این نهضت بعد از انقلاب اسلامی از مسائل مهم آموزشی کشور محسوب می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به نامگذاری هفته اول دی ماه به نام نهضت سوادآموزی باید از همه دست اندرکاران این نهاد که زحمات فراوانی را متحمل می شوند قدردانی کرد.

خطیب جمعه میامی افزود: امام خمینی(ره)با هوشیاری کامل در ابتدای انقلاب اسلامی به تشکیل نهضت سوادآموزی اشاره کردند و بارها فرمودند اگر ملتی سواد داشت هیچ بیگانه ای نخواهد توانست برآنها حکومت کند.

موسوی خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب اسلامی برای ریشه کن کردن بی سوادی در کشور فعالیت های زیادی شده که در راس آنها همین نهضت سوادآموزی است.

وی گفت: هرچند در این زمینه تلاش شده ولی هنوز هم آمار بی سوادی در جامعه ما وجود دارد و امیدواریم به سمتی برویم که در هیچ خانواده ای بی سواد نداشته باشیم.

امام جمعه میامی به اهمیت آموزش در جامعه اشاره کرده واظهار داشت: حضرت عیسی مسیح (ع) فرموده اند، اگر کسی چیزی بیاموزد و به آن عمل نماید و به دیگران بیاموزد جای او در بهشت است.

امام جمعه میامی به آموزش فرد به فرد در خانواده ها اشاره کرده وگفت: الحمدالله در هر خانواده، فردی باسواد وجود دارد که بتواند دیگر افراد را که از بی سوادی رنج می برند، نوشت و خواندن بیاموزد و به جامعه کمک کند.

موسوی در ادامه به شایعه فروپاشی جهان اشاره کرده وگفت: همه ما معتقدیم که روزی دنیا به پایان می رسد و زمین وخورشید دگرگون می شود اما هیچ کس از این روز خبر ندارد.

وی گفت: فکر می کنم تنها کشوری که شب گذشته آرام خوابید ایران بود زیرا دین اسلام که کاملترین دینها است این شایعات را قبول ندارد.

امام جمعه میامی همچنین در خاتمه به گوشه ای از زندگی امام موسی کاظم (ع) اشاره کرده وگفت: همه ائمه ما دردوران زندگی خود با حکام دیکتاتور روبه رو بودن که نتوانستند آن طوری که علوم در اختیارشان بود به مردم آموزش دهند و از جمله این ائمه بزرگوار امام هفتم شیعیان است.