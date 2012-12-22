بازگشایی پرونده گروهک فرقان در شماره تازه‌ امتداد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و پنجمین شماره ماهنامه امتداد با یادکردی از شهید علی کازرونی با عنوان «مردی برابر با 12 بالگرد کبرا» منتشر شد.
در این یادداشت که به قلم احمد ایزدی نوشته شده، نگاهی گذرا به زندگی شهید کازرونی در قالب خاطرات روایت شده درباره زندگی این شهید از زبان همرزمان و خانواده وی نقل شده است.
سجاد طاهری نیز در یادداشتی با عنوان «همت مونتگومری نیست» در این ماهنامه با نگاهی انتقادی به برخی دیدگاههای رایج درباره شهدای دفاع مقدس پرداخته است.
منصور انوری نویسنده رمان «جاده جنگ» نیز در گفتگو با این شماره از ماهنامه امتداد درباره ایده شکلگیری این اثر و شیوه پژوهش و تالیف آن سخن به میان آورده است.
مروری بر خاطرات شهید علیمحمد طوق کش از زبان مادر وی و خاطرات رزمنده دفاع مقدس «عزیزالله فرجی» نیز از دیگر بخشهای این شماره از این ماهنامه است.
نگاهی به فعالیتهای گروهک فرقان نیز یکی از مقالههای اصلی این شماره از ماهنامه امتداد را تشکیل میدهد که در آن به بهانه ترورهای صورت گرفته توسط این گروهک، نگاهی به فعالیتهای آن از تاسیس تا انهدامش انداخته شده است.
مروری بر زندگی شهید «حمیدرضا مهرایی» از زبان پدر و مادر وی نیز از دیگر مطالب خواندنی این شماره است که در ادامه با مرور خاطرات «حسین صادقی» رزمنده جانباز قطع نخاعی و یادداشتی از سیدمسعود شجاعی طباطبایی همراه شده است.
ماهنامه امتداد با صاحب امتیازی موسسه فرهنگی هنری طلایهداران نور آفاق و سردبیری رضا مصطفوی با قیمت 1200 تومان منتشر شده است.
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