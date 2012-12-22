صدور چهار حکم از سوی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس احکام صادره، نادر شاملو به عنوان مشاور مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و مدیر حوزه سرپرستی، حسین قاسمی نژاد به عنوان سرپرست گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی، حسین خبیری به عنوان مشاور مدیرکل و سرپرست روابط عمومی و سیدصفدر حسینی به عنوان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان منصوب شده اند.

بازدید نژاد فلاح از امکات چند شهر

* محمدحسین نژاد فلاح مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، روز چهارشنبه در بازدید از ادارات ورزش و جوانان شهرستان های بوستان، رباط کریم و اسلامشهر و امکانات ورزشی این شهرستان ها، با رؤسا و کارمندان ادارات گفتگو کرد.

معارفه مدیرکل بهارستان

مدیرکل ورزش وجوانان استان تهران در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان، بر اختصاص یک پایگاه ورزش قهرمانی در این شهرستان برای آماده سازی قهرمانان تاکید کرد.



محمدحسین نژادفلاح با اشاره به اهمیت راه اندازی مراکز استعدادیابی و پایگاه های ورزش قهرمانی گفت: برای مردم ایران، به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی در میادین بزرگ جهانی بویژه بازیهای آسیایی و المپیک، از ارزش خاصی برخوردار است، به همین دلیل باید در تعامل با یکدیگر شرایطی را در ورزش استان تهران فراهم آوریم که قهرمانان اعزامی آماده حضور در این رویدادهای مهم باشند.



حضور نژادفلاح در جلسه شورای معاونین وزارت ورزش و جوانان