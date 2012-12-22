کرمانشاه با تولیدات کشاورزی می تواند بخش عظیمی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه صبح شنبه به اتفاق جمعی از مسئولین جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از چندین طرح تولیدی و کشاورزی در بخش های بیستون و دینور شهرستان صحنه بازدید کرد.

دادوش هاشمی در حاشیه این بازدیدها گفت: شک و تردیدی نداریم که ظرفیت ها و پتانسیل های تولیدی در استان کرمانشاه از چرخه ی تولیدی بی نظیری در منطقه غرب کشور بر خوردار است.

وی افزود:استان کرمانشاه بواسطه داشتتن شرایط طبیعی و مستعد برای تولید محصولات کشاورزی قطعا می تواند بخش عظیمی از صادرات غیر نفتی خود را به کشورهای هم جوار صادر و از پرتو همین صادرات اشتغالزایی و رونق اقتصادی بیش از پیشی در استان داشته باشیم.

هاشمی در ادامه خطاب به مدیران جهاد کشاورزی استان کرمانشاه یادآور شد: مسئولین جهاد کشاورزی باید با حمایت بی شائبه و مجدانه از طرح های تولیدی و کشاورزی مسیر و راه طرح توسعه کشاورزی دراستان را هموار سازند.

وی همچنین دادن تسهیلات بدون موانع از سوی بانک های عامل به متقاضیان طرح های کشاورزی را از عمده مشکلات پیش روی صاحبان طرح های تولیدی عنوان کرد و گفت: رفتار همراه با سعه صدر و گشاده رویی مدیران بانک های عامل در برخورد با صاحبان این طرح ها و همچنین بسط و گشترش ایجاد چنین طرح هایی که اقتصاد منطقه را با شکوفایی روبرو می کند، امری ضروری و خداپسندانه است.

لازم به ذکر است، بازدید از مرکز تولید پرورش و توزیع جوجه های بومی تخمگذار اصلاح شده در غرب کشور، که با همکاری مرکز اصلاح نژاد وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تولید پرورش و توزیع بلدر چین نیز می کند، بازدید از مزرعه سبز زاگرس که با تولید علوفه سبز می تواند تحول بزرگی در صنعت تولید دام و محصولات آن ایجاد کند، بازدید از طرح گلخانه ای گل رز هیدرو پونیک با تولید یک میلیون گل شاخه بریده از 70 هزار پایه گل رز در 14 رنگ که به سهم خود بزر گترین تولید کننده گل رز هیدرو پونیک در کشور است و بازدید از بز گترین تولید کننده تخم مرغ در غرب کشور با ظرفیت 55 هزار قطعه مرغ تخمگذار و بازدید از مزرعه پرورش اسب 20سری طرح هایی است که مورد بازدید هاشمی و تیم همراه قرار گرفت.