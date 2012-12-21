۱ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

مسلمی اعلام کرد:

75 درصد مدارس تهران و مازندران تک نوبته شدند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران گفت: امسال 75 درصد مدارس استانهای تهران و مازندران، تک نوبته شدند.

سید باقر مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم اکنون 60 درصد مدارس تهران و 96.5 درصد مدارس مازندران تک نوبته شدند، اظهار داشت: تک نوبته شدن مدارس مازندران از نرم کشوری بالاتر است.

وی با تاکید براینکه تعامل بین نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و مجمع خیران باید مطلوب باشد، اظهار داشت: هرجایی تعامل بین این سه ضلع مناسب باشد نظام آموزشی آن استان پیشرفت می‌ کند.

مسلمی افزود: سازمان نوسازی مدارس کشور ایستایی، کارآیی و زیبایی فضاهای آموزشی را مد نظر دارد.

این مسئول با بیان اینکه مقاوم‌ سازی مدارس در دستور کار این سازمان قرار دارد، اذعان داشت: با توجه به زلزله‌های اخیری که در آذربایجان رخ داد، مدارس این استان تخریب نشد و هم اکنون به عنوان پایگاه خدمات‌ رسان برای سایر دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

معاون سازمان تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی گامی برای ترویج علم در جامعه است، تصریح کرد: محصول فعالیت در حوزه آموزش و پرورش نفعی فراگیر دارد و همه جامعه از این خدمات بهره‌مند می‌شوند .

وی به حساسیت مدیریت در حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: وظیفه ما در جامعه اسلامی مدیریتی متعهدانه است.

مسلمی گفت: در سال 88 همه استانها اعتباری که برای تخریب و بازسازی مدارس اختصاص داده شد را جذب کردند.

