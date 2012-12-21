سازمان ملل بی تفاوت به افکار عمومی فقط قطعنامه صادر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم یعقوبی در اجتماع نمازگزاران جمعه این هفته گفت: هیچ اقدام عملی در خصوص مقابله با جنایات اسرائیل صورت نمی گیرد به طوری که آمریکا اجازاه ندارد حتی یک قطعنامه ضعیفی علیه اسرائیل و رژیم صهیونیست صادر کند.

وی با اشاره به شرایط بین المللی اظهار داشت: در شرایط فعلی که پنج قطعنامه از سوی سازمان ملل برعلیه رژیم صهیونیستی که به زور زمین های مردم را غصب کرده و کارهای خلاف انجام می دهد صادر کرده است؛ این قطعنامه ها اثری نداشته است.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به همه پرسی قانون اساسی در مصر افزود: مردم این کشور با هر تفکر از ناسیونالیست تا دموکرات به قانون اسلام در مصر رای دادند و این نشان دهنده این است که بیداری در مصر بیداری اسلامی است.

وی با اشاره به برخی مناسبتهای تقویمی به روز ثبت احوال اشاره کرد و گفت: با توجه به این که اعلام آمار دقیق جمعیت در برنامه ریزی های کشور اهمیت دارد باید در ثبت ولادتها و وفاتها دقت نمائیم.

وی با اشاره به هشدار رهبر انقلاب در خصوص افزایش جمعیت میانسال کشور گفت: باید چاره ای بیاندیشیم تا زوجین جوان، تکثیر نسل را جدی بگیرند.

وی با اشاره به این که شعار "فرزند کمتر، زندگی بهتر" اگر هم اساس داشته باشد برای زمان و موقعیت خاص و محدودی است که به مصلحت باشد؛ گفت: باید به سمت فرزند بیشتر برویم.

یعقوبی با تأکید بر این که باید با تقوا و پرهیزگاری در برابر شیطان نفس بایستیم؛ اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از ما در برابر خواسته های نفسانی بسیار ضعیف هستیم و باید به تقویت پرهیزکاری و تقوا در وجود خود بپردازیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان این که در شرایط فعلی باید به حفظ آرامش در کشور کمک کنیم؛ از انتخابات پیش رو به عنوان رویدادی سرنوشت ساز یاد کرد و گفت: در این شرایط باید رسانه ها و مطبوعات مسائل داخلی را درست مطرح کنند.

وی با تأکید بر حفظ آرامش و بیان مطالب به صورت منطقی و با متانت اظهار کرد: نباید به قصد حمله به یکدیگر به جامعه تنش وارد کرد.