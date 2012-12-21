شهرداران آسیایی پژوهش های برتر شهری را در تهران معرفی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری که با حضور شهرداران کلانشهرهای آسیایی و 27 داور خارجی روز دوشنبه چهارم دی ماه در تهران برگزار می شود، مدیران شهری در کنار نمایندگان کشورهای خارجی در تهران چالش های کلانشهرها را با برگزیدن مقاله های داخلی و خارجی بررسی می کنند.

محمدرضا فرزاد بهتاش، مدیر مطالعات و برنامه ریزی معماری شهرسازی و امور بحران مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اعلام این موضوع که جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری ظرفیت تبدیل شدن به یک رویداد بین المللی را داشته است گفت: ورود جشنواره پژوهش و نوآوری در عرصه بین‌المللی موقعیت خوبی برای ارزیابی فعالیت های مدیران شهری در کشورهای دیگر است. ضمن آن که توجه مخاطبین خارجی برای ارسال مقاله های علمی خود به این جشنواره نیز گام مثبتی است.

هادی افراسیابی مدیر مطالعات و برنامه ریزی امور خدمات شهری و محیط زیست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نیز نخستین جشنواره بین المللی برترین‌های پژوهش در مدیریت شهری را تشویق پژوهشگران به انجام مطالعات تحقیقاتی در فضای عمومی و تخصصی شهرهای جهان به ویژه در حوزه‌های مختلف خدمات شهری است که در راستای شرح وظایف و ماموریت‌های شهرداری تهران تحقق یافته است.

به گفته وی، یکی از مهم ترین نتایج برگزاری پنجمین جشنواره ملی و نخستین جشنواره بین المللی پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، دستیابی به پشتوانه علمی - تخصصی برای فعالیت‌های حوزه شهری است.

افراسیابی برگزاری این جشنواره ملی و بین المللی را زمینه ساز ایجاد بستری مناسب و اثربخش برای ارتقای فعالیت‌های تحقیقاتی به‌ویژه در حوزه‌های مختلف خدمات شهری مانند پسماند، فضای سبز، زیبا سازی، مراکز توزیع محصولات کشاورزی، ساماندهی صنایع و مشاغل و خدمات ایمنی و آتش نشانی خواند.