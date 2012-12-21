حوزه و دانشگاه در راستای پیشبرد اهداف نظام همگام باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی صفایی در خطبه های این هفته نماز عبادی و سیاسی در جمع نمازگزاران بخش گلستان ضمن تقوی الهی و دوری از گناهان اظهار داشت: امروز حوزه و دانشگاه می توانند در مسائل مختلف با همدیگر تفاهم وتعامل بسیار سازنده ای داشته باشند و این تعامل می تواند در جهت خنثی شدن دسیسه های دشمنان نظام اثر گذار باشد .



وی با اعلام اینکه دشمن همیشه از اتحاد و همدلی مردم و مسئولین در هراس است افزود: هر کجا ما در مسائل مختلف با همدیگر اتحاد و همدلی داشتیم دشمن از این مسیر شکست خورده است و به همین دلیل در تلاش است که بتواند شکافی بین مردم و مسولین ایجاد کند.



خطیب جمعه بخش گلستان ضمن تاکید بر هوشیاری مردم و مسوولین نیز اعلام کرد: با توجه به اینکه دشمن در کمین اختلافات داخلی برنامه ریزی های دقیق و اساسی داشته ما باید سعی کنیم کوچکترین بهانه ای به دست دشمن ندهیم تا آنان بخواهند نقشه های شوم و پلید خود را بر علیه نظام مقدس ایران اسلامی پیاده کنند.



صفایی گفت: امامان محمد باقر علوم و موسی کاظم (ع) در زمان حیات خویش آثار ارزشمندی را از خود بجا گذاشتند که آثار آنان برای همیشه در تاریخ بشریت جاودان خواهد ماند.



امام جمعه شهرستان بهارستان به ویژه برنامه های اربعین حسینی در شهرستان بهارستان پرداخت و اظهار داشت: در اربعین حسینی ویژه برنامه هایی در نظر گرفته شده است که در آنروز به اجرا درخواهد آمد.



وی حرکت دو کاروان نمادین اسرای کربلا از منطقه قلعه میر و صالح آباد بسوی مصلای بزرگ شهرستان بهارستان و اجرای برنامه های متنوع مذهبی و همچنین پذیرایی از 10 هزار نفر را بخشی از این برنامه ای روز اربعین حسینی خبر داد.



صفایی در ادامه خطبه های نمازجمعه به فرا رسیدن هفته اداره ثبت احوال اشاره کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در حوزه ثبت احوال شهرستان افزود: باید خدمات مطلوبی در این حوزه به شهروندان ارائه شود.