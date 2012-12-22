فرهاد مجیدی قراردادش را با تیم فوتبال استقلال ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی که پس از حرف و حدیث های فراوان به تیم فوتبال استقلال بازگشت، با تاخیر در ثبت قراردادش ابهاماتی را در قطعی شدن بازگتش به جمع آبی پوشان به وجود آورد اما این بازیکن پا به سن گذاشته عصر امروز شنبه حضورش در این تیم را قطعی کرد.

براساس اعلام باشگاه استقلال، فرهاد مجیدی عصر امروز در دیدار با علی فتح الله زاده صحبت های نهایی را مطرح کرد و پس از آن با حضور در هیات فوتبال استان تهران قراردادش را با آبی پوشان تهرانی به ثبت رساند. این قرارداد در شرایطی به ثبت رسید که پس از دیدار مجیدی با خانواده حجازی، عنوان شده بود قلعه نویی از جذب مجیدی پشیمان شده است.

تیم فوتبال استقلال عصر امروز شنبه در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی با نتیجه یک بر صفر گهر دورود را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها صعود کرد تا برای رسیدن به نیمه نهایی به مصاف ابومسلم مشهد برود.