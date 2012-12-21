انهدام باند سوداگران مرگ و کشف 120 کیلوگرم تریاک در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ گلزاری اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه باسوداگران مرگ و بعد از قریب به سه ماه اقدامات اطلاعاتی، باخبر شدند باند قاچاق مواد مخدر قصد دارند مقادیر قابل توجهی موادمخدر را با چندین دستگاه خوردوی سبک از استانهای جنوبی کشور به مقصد دیگری حمل کنند که در همین راستا شناسایی و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی با بدست آوردن اطلاعات فوق و کنترل مسیر تردد قاچاقچیان وخودروهای حامل موادمخدر، تعقیب و مراقبت شبانه روزی منازل مسکونی قاچاقچیان در غرب استان تهران، پس از اطمینان از ورود خودروی حامل موادمخدر از استان فارس به این منطقه پس از یک تعقیب ومراقبت کوتاه، زمانیکه سرکرده اصلی باند به همراه چند تن از اعضا، با دو دستگاه خوردوی سمند و مگان قصد عزیمت بر سر قرار خرید وفروش را داشتند، مورد شناسائی قرار گرفت.

ای مسئول عنوان کرد: سرنشینان هر دو خودرو که اعضای اصلی این باند بودند حین رد وبدل کردن موادمخدر در محور جاده اصلی وحیدیه "فرارت" به سمت شهریار دستگیر شدند ودر بازرسی از خودروی مگان 79 کیلو گرم تریاک کشف شد، در مرحله بعدی یکی از همدستان این باند نیز در شهرک وحیدیه شهریار مورد شناسائی قرار گرفت و با دستگیری وی، 41 کیلوگرم تریاک و یک دستگاه ترازوی توزین موادمخدر کشف شد.



گلزاری با اشاره به توقیف و ضبط سه دستگاه خودروی سبک سمند، مگان و پراید متعلق به قاچاقچیان، افزود: در مجموع در سه عملیات پلیس، با دستگیری چهار قاچاقچی موادمخدر در شهرسنان شهریار و شهرک وحیدیه، 120 کیلوگرم تریاک کشف شد، خودروهای توقیفی به همراه موادمخدر مکشوفه به پلیس مبارزه با موادمخدر استان انتقال و متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف محموله بزرگ فرآورده های نفتی قاچاق 800 میلیون ریالی در غرب استان تهران



جانشین فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاقچیان سوخت و ارتقاء امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی یگان امداد شهرستان بهارستان اخبار واطلاعاتی از بارگیری یک محموله بزرگ فرآورده های نفتی قاچاق بدست می آورند که با بدست آمدن اطلاعات فوق، ماموران انتظامی بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ گلزاری ادامه داد: ماموران انتظامی با کنترل محورهای مواصلاتی این شهرستان پس از شناسائی و کنترل پایانه ای در نسیم شهر بهارستان و اطمینان از بارگیری محموله قاچاق با هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی با ورود به پایانه بارگیری موفق به توقیف 3 دستگاه خودرو شدند.

وی عنوان کرد: با توقیف خودروهای سنگین، یک هزار و 102 کارتن شش تایی فرآورده های نفتی قاچاق کشف شد و سه نفر از مجرمان نیز دستگیر و جهت ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند که این متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، گفتنی است کارشناسان ارزش ریالی فرآورده های نفتی قاچاق کشف شده را 800 میلیون ریال برآورد کردند.

دستگیری 17 سارق و مالخر به همراه کشف 10 فقره سرقت در قدس



فرمانده انتظامی شهرستان قدس اظهار داشت: در راستای تشدید مقابله با سارقین و پاسخگویی به مطالبات مردم، طرح شناسایی سارقین و کشف اموال مسروقه در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت که با انجام اقدامات اطلاعاتی و تشکیل تیمهای شناسایی و کنترل تردد مخفیگاه و پاتوق سارقین به منظور شناسایی و دستگیری، ماموران انتظامی موفق به کشف 10 فقره سرقت شدند.

سرهنگ کرم محمدی ادامه داشت: ماموران انتظامی شهرستان قدس با اجرای این طرح موفق شدند پس از کشف دو دستگاه خودرو مسروقه، دو سارق خودرو، 10 سارق منزل، سه سارق بعنف و دو مالخر را دستگیر کنند و اموال مسروقه مکشوفه از محل مخفیگاه سارقان نیز تحویل مالباختگان شد.

وی عنوان کرد: ماموران پلیس آگاهی با تلاش شبانه روزی و کنترل محل تردد این سارقان و طی عملیات پلیسی موفق به برگرداندن اموال مسروقه به مالباختگان شدند که این سرعت عمل در جهت شناسایی و دستگیری موجب رضایتمندی و ایجاد احساس امنیت در سطح شهرستان شده است.

دستگیری سارقان کیف قاپ و کشف 8 فقره سرقت در اسلامشهر



فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر اظهار داشت: ماموران کلانتری 12 شهرک واوان هنگام گشتزنی در حوزه استحفاظی خود، موتورسواری رامشاهده کردند که فاقد پلاک بود، از آنجا که تردد با وسایل نقلیه فاقد پلاک، غیرمجاز است، ماموران انتظامی به موتورسوار دستور توقف دادند اما موتورسوار بر سرعت خود افزوده و سعی کرد با انجام حرکات خطرناک و مارپیچ از محل بگریزد که این امر به آنها کمکی نکرده و دقایقی بعد در دام پلیس گرفتار شدند.

سرهنگ پاسدار نورایی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری جهت بررسی بیشتر به کلانتری منتقل شدند که در بازرسی بدنی از آنان یک رشته گردنبند طلا، یک دستگاه گوشی تلفن همراه و هفت میلیون ریال وجه نقد کشف ومشخص شد موتورسیکلت مذکور مدتی پیش به سرقت رفته است.

وی عنوان کرد: این دو متهم در بازجویی های انجام شده به هشت فقره کیف قاپی اعتراف کردند و به همراه اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده به پلیس آگاهی شهرستان انتقال داده شدند، در راستای تحویل اموال مسروقه به مالباختگان، از تمام شکات برای شناسایی متهمان دعوت به عمل آمد و صحنه های سرقت بازسازی شد و سپس متهمان با قرار قانونی روانه زندان شدند.

کاهش 25 درصدی تصادفات رانندگی در قدس



رییس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران گفت: با اجرا و اعمال قانون جدید راهنمایی و رانندگی در قدس، آمار تصادفات رانندگی در این شهرستان با کاهش 25 درصدی روبرو بوده است بطوریکه میزان تخلفات حادثه ساز بعد از اعمال این قانون جدید، بیش از 20 درصد کاهش یافته است.

صفت الله جعفرنیا عنوان کرد: اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی طی چندین مرحله صورت گرفت که از اول تیرماه سالجاری با تشدید برخورد با رانندگان هشت تخلف حادثه ساز، اجرای این قانون وارد فاز جدیدی شد، مرحله نخست اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی که محاسبه امتیازهای منفی برای رانندگان متخلف بود، از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شد.

وی ادامه داد: افزایش نرخ جریمه ها نیز مرحله بعدی این قانون بود که از اول دی سال 90 آغاز شد، از ابتدای سال 91 و با توجه به افزایش سفرهای برون شهری مردم به واسطه همزمانی با ایام نوروز، برای کاهش ترافیک و تخلفات پر خطر، مقرر شد مرحله اطلاع رسانی در خصوص نرخ جرایم جدید راهنمایی و رانندگی پایان یابد و رانندگان متخلف بر اساس میزان نرخ جرایم جدید جریمه شوند و نمره منفی دریافت کنند.

این مسئول گفت: قوانین جدید از قدرت بازدارندگی و اثرات مثبت برخوردار بوده و تخلف های حادثه ساز اعم از سبقت غیرمجاز، سرعت زیاد و عبور از چراغ قرمز را کاهش داده است.