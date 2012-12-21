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۱ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

دستباز:

برگزاری انتخابات سالم تنها در سایه سلامت مجریان آن است

برگزاری انتخابات سالم تنها در سایه سلامت مجریان آن است

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل گفت: برگزاری انتخابات سالم تنها در سایه سلامت و حفظ بی طرفی مجریان آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دستباز بعد از ظهر جمعه در نشست مشترک با کارکنان فرمانداریهای استان به عنوان عوامل انتخابات تصریح کرد: ضروری است مجریان دستگاههای اجرایی نقش الگو محور خود را در انتخابات فراموش نکنند.

وی با اعلام آمادگی دستگاههای اجرایی استان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: با تدابیر اندیشیده شده دستگاههای اجرایی اردبیل آماده برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری است.

معاون استاندار اردبیل افزود: به منظور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده باش لازم به دستگاههای اجرایی و به خصوص فرمانداریها داده شده تا مطابق با موازین و مقررات زمینه برگزاری انتخابات سالم را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه در انتخابات دور دهم نیز استان اردبیل توانست درخشش مناسبی در نحوه برگزاری انتخابات داشته باشد، اضافه کرد: در دور جدید انتخابات ریاست جمهوری نیز ضروری است مطابق با سالهای گذشته به رعایت تمامی قوانین اهتمام شود.

به گفته دستباز نحوه برگزاری انتخابات و آخرین دستور العملها و بخش نامه های اجرایی در اولین فرصت به فرمانداری ها ابلاغ می شود تا مسیر فعالیت خود را به شکل مشخص شده ای طی کنند.

وی معتقد است در انتخابات امسال نیز استان اردبیل جزو استانهای مطرح در برگزاری منظم و قاعده مند انتخابات خواهد شد.
 

کد مطلب 1771862

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