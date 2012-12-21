تأکید بر لزوم گرامیداشت حماسه 9 دی در نمازجمعه شرق و جنوب استان تهران

به گزارش خبرنگاران مهر، حجت‏ الاسلام‏ محمد علاءالدینی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند، حجت الاسلام عبدالعلی ابراهیمی امام جمعه موقت شهرری، حجت الاسلام عبدالعلی استیری نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه و حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک همچنین در خطبه های اول دی ماه خود به مسائل مهمی چون سالروز نهضت سوادآموزی، مسائل مهم بین المللی و مشکلات منطقه ای شهرستانهای خود و... پرداختند.

ملت ولایی ایران در دی ماه 88 دست یاری به رهبری دادند

امام جمعه دماوند با اشاره به عاشورای سال 88 گفت: ملت ولایی ایران در دی ماه 88 به عنوان روزی برجسته در تاریخ انقلاب دست یاری به رهبری دادند.

حجت‏ الاسلام‏ محمد علاءالدینی افزود: مردم قبل از عاشورای 88 بر این تصور بودند که عده ‏ای آشوبگر با قلدری تنها مقابل نتایج انتخابات ایستادگی می‏ کنند اما حقیقت ماجرا در عاشورای سال 88 بر همه مشخص شد که آن عده به دنبال حذف بنیادی‏ ترین مبانی انقلاب اسلامی یعنی فرهنگ عاشورای حسینی(ع) بودند.

وی اضافه کرد: امت بصیر ایران اسلامی تحت روشنگری‏های رهبر فرزانه انقلاب به چشم خود دیدند که فتنه‏ گران در آن روز مقدس به دنبال انتقام ‏گیری از مردم بودند.

خطیب جمعه دماوند، دی ماه را حاوی خاطرات تلخ و شیرین مهم و مملو از درس‏های بزرگی برای همه اقشار جامعه اسلامی دانست و ادامه اداد: این ماه فرصت مناسبی است تا با مرور تجربیات تلخ گذشته، از تکرار آن در آینده جلوگیری کنیم.

حجت الاسلام علاءالدینی گفت: از جمله این ایام مهم در دی ماه می‏توان به 16 دی سالروز گرامیداشت شهدای دانشجو و حماسه هویزه، 27 دی شهادت نواب صفوی و یارانش، 19 دی قیام مردم قم، 17دی سالروز اجرای سیاست استعماری کشف حجاب و 26 دی سالروز فرار شاه خائن از وطن اشاره کرد اما بی ‏شک در این میان، روز 9 دی و حماسه جاوید خلق‏ شده از سوی مردم شریف و ولایتمدار ایران اسلامی مهم‏ترین روز در دی ماه است.

وی ادامه داد: ملت ولایی ایران در دی ماه 88 به عنوان روزی برجسته در تاریخ انقلاب دست یاری به رهبری دادند که پرچم مبارزه علیه کفر و استکبار را در دست دیگر خویش حمل می ‏کند؛ جامعه باید مقابل رهبری که با حکمت و تدبیر امور را هدایت می‏کند نه تنها مطیع باشد، بلکه باید معظم ‏له و راهبردهایش را بشناسد و به آنها عمل کند.

امروز به برکت ایستادگی و مقاومت در برابر تحریم ها در شرایط خوبی هستیم

امام جمعه موقت شهرری اظهار داشت: امروز به برکت ایستادگی و مقاومت در برابر تحریم ها در شرایط خوبی هستیم و اگرچه در داخل کشور از نظر اقتصادی مشکلاتی وجود دارد اما ملت ایران در عرصه مبارزه بر علیه استکبار از پای نخواهد نشست.

حجت الاسلام عبدالعلی ابراهیمی افزود: تحریم ها بر علیه ایران در حالی تصویب می شود که سران آمریکا خواهان مذاکره با کشورمان هستند و نکته حائز اهمیت آن است که ما مقاومت، ایستادگی، حمایت و مقاومت از ولایت فقیه را تا پای جان انجام خواهیم داد؛ مذاکره و سیاست های کلان نظام توسط مقام معظم رهبری تعیین می شود وشرایط حال حاضر به گونه ای است که پیروزی در همه عرصه ها برای ملت مسلمان ایران خواهد بود.

ابراهیمی در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به تصویب برخی قطعنامه ها بر علیه رژیم صهیونیستی بیان داشت: کسی جرأت نمی کرد به این رژیم جعلی حرفی بزند یا اینکه از آنها بخواهد از تأسیسات هسته ای آنان بازدید شود، اما اینک به برکت ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر استکبار، این کار انجام شده است.

امام جمعه موقت شهرری در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به در پیش بودن سالروز 9 دی تصریح کرد: 9 دی روز سرنوشت ساز و به راستی یوم الله در تاریخ کشور ماست و در شرایطی اتفاق افتاد که تمام رسانه های سمعی و بصری نظام استکباری دست به دست هم داده بودند تا فضای تیره و تاری را بر علیه نظام و با محوریت و مرکزیت ولایت فقیه ایجاد کنند اما با هوشیاری و بصیرت ملت ایران اسلامی این توطئه دشمنان نیز با شکست مواجه شد.

دولتهای غربی از مواضع خصمانه پیشین خود ذره ای عقب نشینی نکرده اند

امام جمعه فیروزکوه بیان داشت: علائم موجود حاکی از آن است که دولتهای غربی از مواضع خصمانه پیشین خود ذره ای عقب نشینی نکرده اند.

حجت الاسلام عبدالعلی استیریبا اشاره به دور جدید مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 افزود: تاکنون نشست های زیادی برای بررسی مسئله هسته ای ایران با این کشورها برگزار شده که ایران همواره پیشنهادهایی منطقی ارائه کرده و ملت آگاه و هوشیار ایران اسلامی با رد پیشنهاد رابطه با غرب، بار دیگر سیاست مشت چدنی و دستکش مخملی استکبار را خنثی کردند.

وی گفت: کشورهای غربی و استکباری و در رأس آنها آمریکا، معمولا از موضع فشار و زور وارد شده اند اما دولت های استکباری بدانند اگر با این شیوه بخواهند به مذاکرات ادامه دهند، هیئت ایرانی زیر بار ظلم و زور نخواهد رفت.

امام جمعه فیروزکوه ادامه داد: کشورهای عضو 1+5 بدانند که سیاست مشت چدنی و دستکش مخملی (همانند مذاکرات قبلی) نتیجه ندارد و ملت ایران چنین دستی را قطع خواهد کرد.

وی تصریح کرد: امروز کشورهای غربی و آمریکا در مقابل مشکلات به زانو درآمده اند؛ نگاهی به اقتصاد بیمار آمریکا، حاکی از وجود مسائل و مشکلات فراوان از جمله رشد سرسام آور بهای نفت، بنزین و دیگر فرآورده های نفتی در این کشور است.

بزرگترین سرمایه ما مردم ولایی و انقلابی هستند که در فتنه 88 پای کار آمدند

امام جمعه قرچک گفت: بزرگترین سرمایه ما مردم ولایی و انقلابی ما هستند که در فتنه 88 پای کار آمدند، فتنه را اقدامات امنیتی دفع نکرد بلکه حضور مردم بود که با فعالیت در خط مقدم فتنه به این خیانت ها پایان داد.

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی اضافه کرد: بدون شک اگر بنا باشد مردم ولایی کشور را رتبه بندی بکنند نمره مردم قرچک در دفاع از آرمانهای نظام و انقلاب اسلامی 20 است و در شهر قرچک بیشترین مقلد مقام معظم رهبری حضور دارند.

امام جمعه قرچک در رابطه با قیامت باوری گفت: باور برخی از مردم به قیامت و هشدار های قرآنی کم است اما همین عده به خاطر پیشگویی های یک قوم ما قبل تاریخ در این چند روزه وحشت پایان زمین را داشته اند.

وی ضمن تبریک به مناسبت سالروز ولادت امام موسی ابن جعفر(ع) گفت: امید واریم خداوند در این ماه توفیق بندگی اش را به ما عتایت بفرماید تا با ره توشه ای پربار به دیدار الهی بشتابیم.

حجت الاسلام اسماعیلی ادامه داد: امام موسی ابن جعفر(ع) در سال 128 هجری قمری متولد شدند و یکی از ویژگی های مهم دوران ایشان انتقال قدرت از بنی عباس به بنی امیه بود و به همین سبب حضرت تحت تدابیر شدید امنیتی بشدت کنترل می شدند. یکی از عوامل موفقیت امامان ما در سخت ترین شرایط این بود که علاوه بر تسلط به دایره علم و عقل بر امور معنوی و روحانی نیز مسلط بودند.

امام جمعه قرچک در بیان سیره زندگی حضرت امام کاظم(ع) بیان داشت: امام در مقابل دشمنی ها و کارشکنی ها بسیار صبور بودند و در مقابل بدترین اهانتها و شدید ترین تبلیغات بر علیه شان سکوت می نمودند. امام موسی کاظم (ع) گفته اند: اگر حکومت فاسد و جائر باشد در صورتی که فرصتی برای خدمت به مردم فراهم بشود باید برای خدمت به مردم از آن بهره برداری کرد.

امام جمعه قرچک در بخش دیگری از خطبه ها گفت: خداوند به تمامی دلسوزان نظام و مردم توفیق دهد که برای جوانان قرچک زحمت می کشند و می بینید که سپاه 15 خرداد قرچک نیز به واسطه همین شأن بالای مردم قرچک شکل گرفت؛ باید بدانیم که نتیجه اظهارات بی تأثیر و عمل نکردن به آرمانها نتیجه ای عبث است.