۱ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

امام جمعه گناباد:

آتش افروزان در سوریه بزرگترین خیانت را مرتکب می شوند

گناباد - خبرگزاری مهر: امام جمعه گناباد با اشاره به اینکه آتش افروزان در سوریه بزرگترین خیانت را مرتکب می شوند گفت: بهترین راه برای جلوگیری از برادرکشی در سوریه برگزاری انتخابات آزاد بدون دخالت خارجی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب ظهر جمعه در جمع نمازگزاران جمعه این هفته گناباد اظهار داشت: طبق تحلیل رهبر معظم انقلاب، هدف آمریکا و عواملش از جنگ افروزی در سوریه، نابود کردن حلقه وصل زنجیره مقاومت ضد صهیونیستی در منطقه است.

وی افزود: تنها کشورهای مقاوم در برابر رژیم صهیونیستی، ایران و سوریه هستند که در کنار حزب الله لبنان و مردم غزه زنجیره مقاومت را شکل داده اند و بقیه کشورها، تنها تماشاگرند و گویا غیرت اسلامی و عربی ندارند.

صادقی تصریح کرد: هدف آمریکا از دخالت در بحران سوریه ابتدا ضربه زدن به این کشور و بعد از آن ایران و لبنان است.

 صادقی نسب در بخش دیگری از سخنانش احترام به شهدا و خانواده آنان را مورد تاکید قرار داد و گفت: آن بزرگواران به ما نیازی ندارند بلکه ما نیازمند عمل به وصیت ها و ادامه راه ایشان و شفاعت آنها هستیم.

