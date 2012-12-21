آتش افروزان در سوریه بزرگترین خیانت را مرتکب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صادقی نسب ظهر جمعه در جمع نمازگزاران جمعه این هفته گناباد اظهار داشت: طبق تحلیل رهبر معظم انقلاب، هدف آمریکا و عواملش از جنگ افروزی در سوریه، نابود کردن حلقه وصل زنجیره مقاومت ضد صهیونیستی در منطقه است.

وی افزود: تنها کشورهای مقاوم در برابر رژیم صهیونیستی، ایران و سوریه هستند که در کنار حزب الله لبنان و مردم غزه زنجیره مقاومت را شکل داده اند و بقیه کشورها، تنها تماشاگرند و گویا غیرت اسلامی و عربی ندارند.

صادقی تصریح کرد: هدف آمریکا از دخالت در بحران سوریه ابتدا ضربه زدن به این کشور و بعد از آن ایران و لبنان است.

صادقی نسب در بخش دیگری از سخنانش احترام به شهدا و خانواده آنان را مورد تاکید قرار داد و گفت: آن بزرگواران به ما نیازی ندارند بلکه ما نیازمند عمل به وصیت ها و ادامه راه ایشان و شفاعت آنها هستیم.