به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حاتمیکیا کارگردان سینمای ایران چند روز پیش در یکی از لوکیشنهای فیلم "دهلیز" حاضر شد تا از نزدیک در جریان تولید این اثر قرار بگیرد. در این سکانسها رضا عطاران نیز بازی داشت.
بهروز شعیبی پیش از این در مقام بازیگر دو بار در فیلمهای "آژانس شیشهای" و "گزارش یک جشن" با حاتمی کیا همکاری کرده بود.
"دهلیز" به تهیهکنندگی محمود رضوی برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده میشود و بازیگرانی چون رضا عطاران، هانیه توسلی، شاهرخ فروتنیان، سعید چنگیزیان، مسعود میر طاهری، محمدرضا شیرخانلو، نگار عابدی و افسانه چهره آزاد در آن ایفای نقش میکنند.
این فیلم داستان زنی به نام شیوا سرپرست خانوار است که با تلاش و کوشش سعی کرده زندگی خوب و آبرومندی برای خود و تنها پسرش فراهم کند. با رسیدن نامهای زندگی آنها دچار تحول میشود و در مسیری جدید قرار میگیرد.
شعیبی علاوه بر سابقه بازیگری، پیش از این تجربه کارگردانی هفت فیلم بلند تلویزیونی را داشته و "دهلیز" اولین کار سینمایی اوست.
علی اصغری این فیلم را بر اساس طرحی از بهروز شعیبی نوشته و تهیهکنندگی اثر را محمود رضوی بر عهده دارد.
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