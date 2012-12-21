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۱ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

آیت الله جعفری:

حقوق بشر بازیچه استعمار است/ لزوم وحدت مسلمانان

حقوق بشر بازیچه استعمار است/ لزوم وحدت مسلمانان

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرمان با اشاره به جنایات اسرائیل و عدم توجه دنیای غرب گفت: امروزه حقوق بشر تنها اهرمی برای فشار بر کشورهای مستقل جهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهارداشت: مسلمانان در این برهه بیش از هر چیز به وحدت و توسعه روابط با یکدیگر نیاز دارند.

وی با اشاره به اینکه غرب از وحدت مسلمانان واهمه دارد گفت: غرب تمام سعی و تلاش خود را بر ایجاد تفرقه بین مسلمانان گذاشته است و هر کاری برای دوری ملتهای مسلمان از هم می کند اما موج بیداری اسلامی تمام توطئه های غرب را تحت الشعاع قرار داده چون برخلاف برخی دولتهای مسلمان اما ملتها بیدار شده اند و این موج بیداری غرب را هراسان کرده است.

وی با اشاره به فجایعی که اسرائیل بر علیه ملتهای مسلمان انجام داده است گفت: غرب چشمهای خود را در این زمینه بسته است و اگر مردم غزه از خود دفاع کند برای آنها عجیب است اما اگر اسرائیل با انواع سلاحها غزه را موشک باران کند برای کسی اهمیت ندارد.

وی با اشاره به نقش حقوق بشر توسط اسرائیل گفت: با این وجود کسانی که دم از دفاع از حقوق بشر می زنند در این خصوص سکوت کرده اند.

امام جمعه کرمان با اشاره به تهمت های غرب به ایران در خصوص نقش حقوق بشر تمام این تهمتها را دروغ پراکنی برای فشار بر ایران دانست و گفت: آنها از هر بهانه ای برای فشار بر ملتهای مستقل استفاده می کنند زیرا دستشان از منابع ما کوتاه شده است.
 

کد مطلب 1771869

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