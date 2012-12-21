دعوت فوتبالیست اردبیلی به اردوی تیم ملی نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان برای برپایی مرحله جدید اردوی تیم ملی نوجوانان 29 بازیکن را دعوت کرده است که در بین این بازیکنان تنها یک بازیکن از استان اردبیل حضور دارد.

علی دوستی مهر سرمربی تیم فوتبال نوجوانان پیش از این با حضور در اردبیل و اجرای طرح استعدادیابی، 30 بازیکن را زیر نظر گرفته بود و طی مراحل مختلف اردویی تاکنون 10 بازیکن در تیم ملی نوجوانان حضور یافته اند.



اردوی جدید تیم مای نوجوانان از امروز در مهانسرای شماره یک کمپ تیم های ملی آغاز شده و تا پنچم دی ماه ادامه خواهد داشت.



مطلع شدیم یوسف سیدی بازیکن نوجوان اردبیلی با معرفی خود به کادرفنی و سرپرستی تیم ملی نوجوانان طی روزهای گذشته از امروز همراه با سایر بازیکنان در تمرینات شرکت داشته است.



در این اردو از استانهای اردبیل، کردستان، کرمانشاه و فارس نها یک بازیکن دعوت شده و از استانهای گیلان، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، مازندران، خوزستان و تهران دو تا چهار بازیکن حضور دارند.



