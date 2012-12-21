قم دومین شهر مسافرپذیر کشور است/ ثبت آیین نخل گردانی روستای قباد بزن

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی استانداری قم در تشریح نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی که در نیمه نخست سال 1390 اجرا شده است،‌ مهم ترین یافته های این طرح را بیان کرد.



وی در مورد سابقه و اهداف این طرح گفت: طرح آمارگیری از گردشگران ملی توسط مرکز آمار ایران ابتدا در سال 87 به صورت چهار فصل برگزار شد. پس از آن در سال 1390 تنها در دو فصل بهار و تابستان این طرح به اجرا درآمد. در سال 1391 نیز این طرح برای فصل بهار و تابستان اجرا شده است که نتایج آن پس از استخراج اطلاع رسانی خواهد شد.



هدف این طرح جمع آوری آمار و اطلاعات فعالیتهای گردشگری خانوارهای ایرانی مانند تعداد سفر، مقصد،‌محل اقامت، هزینه های سفر، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده و ویژگیهای اجتماعی اعضای خانوار به منظور برنامه ریزی برای توسعه صنعت گردشگری است.



جامعه آماری این طرح کل خانوارهای ایرانی در سال 1390 بوده است که به روش نمونه گیری و مراجعه آمارگیران به خانوارها وتکمیل پرسشنامه انجام شده است.



از نتایج این طرح آمارگیری مربوط به استان قم می توان به برآورد تعداد سفرهایی که از سراسر کشور به استان قم شده است و نیز سهم و جایگاه استان قم در بین استانهای کشور اشاره کرد.



بر اساس نتایج این طرح از 127 میلیون سفر که در نیمه نخست (فصل بهار و تابستان) سال 1390 خانوارهای کشور داشته اند،‌ فقط در نیمه نخست سال 90 استان قم با 7 میلیون و دویست هزار سفر بعد از مشهد جایگاه دوم مقصد سفرهای گردشگری خانوار های کشور را به خود اختصاص داد. به عبارت دیگر استان قم نزدیک به 6 درصد از کل سفرهای کشور را به خود اختصاص داده است.



همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از این طرح بیش از 43 درصد مسافران استان قم در نیمه نخست سال 1390 در قم اقامت شبانه داشته اند و 57 درصد بدون اقامت شبانه به قم سفر کرده اند.



از نکات قابل تأمل دیگر این است که، بیش از 7 میلیون و سیصد هزار نفر شب اقامت در قم در دوره زمانی اجرای این طرح برآورد شده است. یعنی در هر شب از نیمه نخست سال 1390 به طور متوسط قریب به 40 هزار نفر مسافر در قم اقامت داشته است.



لزوم تغییر نگرش در جذب سرمایه گذار



معاون برنامه ریزی استاندار قم در ستاد اجرایی همایش فرصت های اقتصادی استان قم، بیان کرد: اجرای پروژه های سطح استان باید با مشارکت بخش خصوصی اجرایی شود.



سید رضا دهناد با بیان اینکه دیدگاه ها در نحوه خدمت رسانی به مردم باید تغییر یابد، اظهار داشت: باید برای اجرای پروژه های مختلف از اقشار مختلف مردم و بخش خصوصی استفاده کرد.



وی در ادامه با اشاره به تهیه فهرست فرصت های سرمایه گذاری استان قم به همراه اولویت بندی لازم در کلیه بخش های اقتصادی و عمران شهری توسط کمیته های مختلف همایش، گفت: استان قم دارای ظرفیت های بسیار بالای اقتصادی است که می توان با معرفی این ظرفیت ها به مردم و سرمایه گذاران، سطح اقتصادی استان را ارتقاء بخشید.



معاون برنامه ریزی استاندار قم حضور خیرین در عرصه فرصت های سرمایه گذاری استان قم را بسیار با اهمیت دانست و در این رابطه افزود: مسئولان استان علاوه بر سرمایه گذارن بخش خصوصی، می توانند با استفاده از انتقال آمایش سرزمینی به خیرین، برخی از پروژه های عظیم را با کمک خیرین اجرایی کند.



وی با تأکید بر برنامه ریزی دقیق در اجرای این همایش گفت: نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان قم با دو محور آماده سازی فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار از دیگر کشورهای منطقه، در دهه نخست بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.



سند جامع اشتغال بانوان استان تدوین می‌شود



به منظور ساماندهی و تدوین سند جامع اشتغال بانوان جلسه ای در حضور معاون برنامه ریزی استانداری و با حضور مدیران دستگاههای مرتبط از جمله مدیر کل صنعت ومعدن، سرپرست اداره تعاون-رفاه و کار اجتماعی، مدیر کل ورزش و جوانان و نیز مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی تشکیل شد.



در این جلسه خانم ظهیری ، مدیر کل دفتر امور خانواده و بانوان، گزارشی از روند تشکیل نمایندگی بنیاد توسعه کارآفرینی بانوان ارائه دادند و خواستار همکاری همه مدیران مرتبط برای تحقق اهداف بنیاد در زمینه کارآفرینی بانوان شدند.



در این جلسه دهناد ضمن تاکید بر ساماندهی اشتغال بانوان اعلام نمود که موضوع اشتغال بانوان یک موضوع فرابخشی است و در این موضوع باید یک همفکری و هماهنگی بین سازمان ها و متولیان اشتغال استان حاصل گردد. در این راستا مقرر شد سند اشتغال بانوان توسط بنیاد مذکور پیشنهاد شود تا بتوان از آن به عنوان نقشه راهیدر جهت مشارکت و توانمند سازی بیشتر و بهینه تر بانوان در استان استفاده کرد.



ثبت آیین نخل گردانی روستای قباد بزن قم در فهرست آثار میراث معنوی کشور



آیین عاشورایی نخل گردانی روستای قباد بزن قم در فهرست آثار میراث معنوی کشور به ثبت رسید.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم از ثبت آیین نخل گردانی روستای قباد بزن قم در جریان برگزاری همایش ثبت آثار و آیین های عاشورایی در استان مازنداران خبر داد و گفت: این آیین مذهبی بیش از 400 سال در این روستا قدمت دارد که در روز عاشورای حسینی برگزار می شود.



علی رضا ارجمندی افزود: در این آیین، نخل چوبی که نماد تابوت حضرت سیدالشهدا، امام حسین(ع)، است هر سال در میان اشک و ماتم اهالی روستا از جلوی تکیه قباد بزن تا محل امامزاده محسن(ع)، از نوادگان حضرت امام سجاد(ع)، روی دوش عزاداران حسینی حمل می شود.



وی با اشاره به اهمیت برگزاری این مراسم در روستای قباد بزن گفت: هر سال اکثر کسانی که اهل این روستا هستند و یا وابستگی با اهالی این روستا دارند از تمامی نقاط کشور برای شرکت در این مراسم خود را به محل برگزاری آن می رسانند.



ارجمندی ثبت این اثر معنوی را موجب حفظ و ماندگاری شیوه برگزاری آن در عصر حاضر برای نسل های آینده و همچنین توجه ویژه پژوهشگران و محققان مردم شناسی به این موضوع برشمرد و گفت: پرونده هایی از سایر آثار معنوی استان قم در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در حال بررسی کارشناسی است که در همایش های بعدی برای ثبت در قهرست آثار معنوی کشور ارسال می شود.

