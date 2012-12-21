حذف منافقین ازفهرست گروههای تروریستی/دشمنی کانادا با ملت ایران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست، دولت کانادا در تبعیت از آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کرد که نام گروه تروریستی منافقین را که یک سلاح در مبارزات مخفی غرب علیه برنامه اتمی ایران محسوب می شود، از فهرست گروههای تروریستی حذف کرده است.

این اقدام درحالیست که گروهک تروریستی منافقین در جریان جنگ عراق علیه ایران، به صدام کمک کرد تا کردهای عراق و شیعیان را قتل عام کند. این اقدامات تروریستی هم در ایران و هم در عراق برای هیچ کس فراموش شدنی نیست.



اقدام خصمانه و غیر قابل توجیه کانادا و دیگر کشورهای غربی در خارج کردن نام گروهک تروریستی منافقین از فهرست گروههای تروریستی که جنایات وحشتناکی علیه ملت ایران مرتکب شده و می شوند، بار دیگر نقاب از چهره دروغین مدعیان مبارزه با تروریسم و دفاع از حقوق بشر برداشت.