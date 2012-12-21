اصلاح چهار کیلومتر شبکه فرسوده آبرسانی در خیرآباد ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرورش که پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته خیرآباد سخن می گفت، دراین خصوص اظهار داشت: با توجه به فرسوده بودن شبکه آبرسانی خیرآباد در نظر داریم با همکاری شهرداری منطقه هرچه زودتر به این معضل رسیدگی نماییم .

وی گفت: اصلاح شبکه فرسوده آبرسانی و تعویض لوله های فرسوده طی دومرحله و به طول چهار کیلومترانجام خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: در مرحله اول، تعویض شبکه فرسوده به طول دو کیلومترخواهد بود و سپس اقدامات لازم برای اصلاح دو کیلومتر دیگر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل آبفای استان تهران ادامه داد: منطقه خیرآباد با دارا بودن بیش از 70هزار جمعیت باید در راستای خدمت رسانی و رفع مشکلات در اولویت باشد و ما نیز تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا با محرومیت زدایی گام مؤثر برای خدمت رسانی برداریم.

پرورش اظهار داشت: کشور ایران یک منطقه خشک محسوب می شود و متوسط بارندگی درآن حدود 2هزار میلیمتر است که این حد برای استفاده آب شرب مردم ناچیز است.

وی افزود: باید با صرفه جویی در جهت استفاده از آب، راه را برای ذخیره این منبع مهم هموار سازیم تا در برهه های زمانی و به خصوص گرما با مشکل مواجه نشویم.