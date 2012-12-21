انجام آزمایشات بالینی از طالبانی/رضایت پزشکان آلمانی از روند بهبودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد که پزشکان آلمانی وضعیت جسمانی جلال طالبانی را باثبات توصیف کرده اند.

در این بیانیه آمده است: پزشکان آلمانی امروز از جلال طالبانی آزمایشات بالینی اولیه به عمل آورده اند و گفته می شود رئیس جمهور عراق به خوبی به آزمایشات پاسخ می دهد که این امر روند بهبودی وی را افزایش می دهد.

جلال طالبانی روز گذشته برای تکمیل درمان به آلمان منتقل شد. وی دوشنبه شب پس از دیدار با برخی مقامات عراقی از جمله نخست وزیر در راستای تلاش برای حل اختلافات سیاسی بغداد - اربیل سکته کرد و به بیمارستان مدینه الطب بغداد منتقل شد.