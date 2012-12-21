احیاء خانه تاریخی توحیدی در شیراز/ بررسی طرح ساماندهی عشایر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری فارس از احیاء منزل توحیدی در شیراز خبر داد.

فریدون فعالی با اشاره به اینکه این خانه از بناهای ارزشمند دوره قاجاردر شیراز است، گفت: عملیات احیای مرمت این خانه تاریخی با اختصاص بیش از460 میلیون ریال اعتبار از اواسط اسفندماه سال 1390 آغاز شد و هم اکنون باحدود 85 درصد پیشرفت فیزیکی مراحل پایانی را طی می کند.

فعالی احیاء آجرکاری دربخش های مورد نیاز، تعویض شیر سرهای حیاط و احیاء پوشش بام را از جمله اقدامات انجام گرفته در راستای مرمت و احیاء این خانه تاریخی دانست.

وی گفت: این خانه هم اکنون از جمله مجموعه های تاریخی تحت مالکیت میراث فرهنگی است که براساس برنامه ریزی صورت گرفته درآینده به یک فضای فرهنگی تغییر کاربری داده می شود.

خانه تاریخی توحیدی از خانه های ارزشمند دوره قاجار در شهر شیراز است که در گذر سنگ سیاه ودر بازارچه حاج زینل واقع شده است.

اداره کل میراث فرهنگی فارس با توجه به ارزشهای معماری این خانه تاریخی اقدام به ثبت این اثر در فهرست آثار ملی ایران کرده است.هم اکنون استان فارس دارای 2837 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی است.

طرح راهبری ساماندهی عشایر فارس بررسی شد

طرح راهبری ساماندهی عشایر استان فارس در افق 1404 با حضور معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس در کارگروه تخصصی آمایش استان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار فارس با بیان اینکه جامعه عشایری فارس 147 هزار و 700 نفر جمعیت دارد، اظهار داشت: بر اساس گزارشات رسمی، سرعت اسکان عشایر در استان فارس نسبت به سرعت متوسط کشور، سریع تر است که به دو علت ساماندهی و هدایت های مسئولین مربوطه و اسکان خودجوش عشایر صورت گرفته است.

احمد علی افکاری با اشاره به این که شرایط کوچ برای عشایر، نامناسب و سخت بوده و رشد جمعیت این قشر منفی است، افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه باید 50درصد از جمعیت عشایر اسکان داده می شدند و هر چه سرعت اسکان بیشتر باشد علاوه بر تامین رفاه و امنیت عشایر موجب کاهش هزینه ها نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه عشایر در شرایط خشکسالی، با مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی روبرو می شوند، گفت: تدابیر خوبی از سوی دولت برای حل معضلات عشایر صورت گرفته است و باید با همکاری و همدلی خدمات مناسبی به این قشر از جامعه ارائه شود.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار فارس تاکید کرد: جامعه عشایری در تمام شرایط و مقاطع تاریخی، مدافع نظام اسلامی بوده و عشق و علاقه جامعه عشایر به نظام و کشور اسلامی زبانزد است، اظهار داشت: باید تلاش کنیم حداکثر رفاه را برای عشایر استان فراهم کنیم.

افکاری با اشاره به اینکه طرح راهبری ساماندهی عشایر استان فارس باید برای تصویب نهایی به تائید شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال شده و پس از تائید ملاک عمل قرار گیرد، گفت: خلاصه این طرح باید برای همه اعضای کارگروه آمایش استان فارس ارسال شود تا همه دستگاه های اجرایی مرتبط، بتوانند نظرات کارشناسی خود را در این زمینه ارائه کنند.