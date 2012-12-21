نمایش "وین راز سر به مهر" توسط گروه تارس در بندرعباس به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "وین راز سر به مهر" از دوم الی 11 دی ماه در سالن نمایش پلاتو آفتاب بندرعباس به روی صحنه میرود.
این نمایش به کارگردانی رضا غریب زاده دریایی کاری از گروه تئاتر تارس بندرعباس است که سال گذشته نمایش "کشف برای زنده ماندن در حصار بیحس مرده" را به اجرا گذاشت.
غریب زاده در خصوص متن نمایش گفت: پدر تعزیهگردان عفیفه او را مامور بازنویسی نسخههای قدیمی تعزیه کرده است اما عفیفه می خواهد که روایت نسخهها را تغییر دهد و از مظلومیت انبیاء دوری کند، که در این میان شخصیتهای داستان به سراغش میآیند.
متن این نمایش را علی رضایی نویسنده با سابقه هرمزگانی نوشته است.
بازیگران این نمایش به ترتیب ورود به صحنه عبارتند از: عبدالرضا بلوچنژاد، فاطمه عابدیفر، رضا غریبزاده دریایی، مصطفی بشکال، محمود سلیمی، محمد حمزهوی، طیبه زندش، شیما اکبری جسیدانی، موسی کریمی و امیر کناریزاده.
دیگر عوامل این اجرا نیز عبارتند از موسیقی: امین باصره، طراح نور و پردازش: هادی علیشاهپور، طراح لباس: سمیه دهقانی نظام آبادی، طراح پوستر: بهزاد حبیبزاده بندری وعکاس: مجید جمشیدی.
این نمایش از دوم دی ماه هرشب ساعت 19 در پلاتو آفتاب بندرعباس واقع در خیابان رسالت شمالی، جنب میدان صادقیه در محوطه کتابخانه سید احمد خمینی به نمایش در می آید.
نمایش "وین راز سر به مهر" سومین تئاتر پس از نمایش "مثل آب برای شکلات" و نمایش "فروزان و فرزانه" است که امسال در بندرعباس به اجرای عموم در می آید.
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