به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال نیکاندیش اصفهان پس از شروع خوب خود در مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور طی هفتههای گذشته روند پیروزی خود را ادامه داده و امروز در آخرین دیدار نیمفصل نخست مقابل برق شیراز به پیروزی رسید.
دیدار تیمهای فوتسال نیکاندیش اصفهان و برق شیراز در چارچوب رقابتهای هفته هفتم و هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور از ساعت 15 امروز در ورزشگاه پیروزی اصفهان آغاز شد و با پیروزی یک بر صفر نیکاندیش به پایان رسید.
نیکاندیش در این بازی که میزبانی از تیم دوم جدول را بر عهده داشت، حملات بسیاری روی دروازه تیم حریف ترتیب داد اما تنها از یکی از موقعیتهای خود توسط مجید کیانی استفاده کرد و پیروز بازی شد.
تیم اصفهانی با این پیروزی 18 امتیازی شد و مقتدرانه در صدر جدول ردهبندی لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور قرار گرفت.
گفتنی است، نیکاندیش با این پیروزی فاصله خود با برق شیراز، تیم دوم جدول ردهبندی را به 5 امتیاز رساند.
تیم نیک اندیش تیم تمام بومی اصفهان است که از ابتدای فصل جاری با ترکیبی تمام بومی و حمایت شهرداری اصفهان قدم به رقابت های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه های کشور گذاشته است.
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