مسابقه گهر دورود و استقلال تهران به طور مستقیم پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح کمری ظهر جمعه در این رابطه به خبرنگاران گفت: برای پوشش این مسابقه که به روز شنبه موکول شده تعداد 35 نفر از همکاران صدا، سیما و خبر مرکز لرستان سازماندهی شده ند.

وی ادامه داد: برنامه جام افلاک این بازی را با بکار گیری چهار دوربین پخش می کند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان با بیان اینکه این اولین بازی گهر دورود است که با وجود برخی سختی های کار در ورزشگاه تختی دورود برگزار می شود، یادآور شد: گزارشگر این برنامه یعقوب دالوند از گزارشگران ورزشی شبکه افلاک است.

کمری یادآور شد: مسابقه گهر دورود و استقلال تهران از شبکه های افلاک، سوم سیما، شما و جام جم پخش خواهد شد.