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۱ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۴۲

کمری خبر داد:

مسابقه گهر دورود و استقلال تهران به طور مستقیم پخش می شود

مسابقه گهر دورود و استقلال تهران به طور مستقیم پخش می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان گفت: برنامه جام افلاک مسابقه فوتبال مرحله یک شانزدهم جام حذفی کشور بین تیم های گهر دورود و استقلال را به طور زنده پخش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح کمری ظهر جمعه در این رابطه به خبرنگاران گفت: برای پوشش این مسابقه که به روز شنبه موکول شده تعداد 35 نفر از همکاران صدا، سیما و خبر مرکز لرستان سازماندهی شده ند.

وی ادامه داد: برنامه جام افلاک این بازی را با بکار گیری چهار دوربین پخش می کند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان با بیان اینکه این اولین بازی گهر دورود است که با وجود برخی سختی های کار در ورزشگاه تختی دورود برگزار می شود، یادآور شد: گزارشگر این برنامه یعقوب دالوند از گزارشگران ورزشی شبکه افلاک است.

کمری یادآور شد: مسابقه گهر دورود و استقلال تهران از شبکه های افلاک، سوم سیما، شما و جام جم پخش خواهد شد.

کد مطلب 1771902

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