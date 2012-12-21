آزادکاران جوان در هشت وزن کشتی انتخابی قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی آزاد انتخابی جوانان استان قم به منظور شناخت برترین‌ها برای اعزام به مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان کشور در هشت وزن به انجام رسید و در حالی با معرفی افراد بر‌تر خاتمه یافت که این رقابت ها در حضور مسئولان هیئت کشتی و مربیان استعدادیاب کشتی استان قم در سطحی بالا و مطلوب برگزار شد.



کشتی‌گیران آزاد کار حاضر در پیکارهای انتخابی استان قم در رده سنی جوانان در اوزان 50، 55، 60، 66، 74، 84، 96 و 120 کیلوگرم در حالی با یکدیگر رقابت کردند که قرار است تیم منتخبی با حضور برترین های این انتخابی راهی پیکارهای قهرمانی کشور شود.



در این مسابقات بیش از 85 آزاد کار در پنج دوره با یکدیگر رقابت کردند که سرانجام همانند رقابت های رشته فرنگی، علاقمندان به کشتی حاضر در سالن مسابقات جدال و مبارزات جذاب و تماشایی بین شرکت کنندگان مشاهد کردند و سرانجام برترین ها معرفی شدند.



برترین های اوزان هشت گانه رقابت های کشتی آزاد جوانان استان قم:

وزن 50 کیلوگرم: مقام اول: محمدرضا ایدی، مقام دوم: حسین میرزایی، مقام سوم مشترک: حسین اشرفی و رسول الله‌مرادی

وزن 55 کیلوگرم: مقام اول: میثم نادری، مقام دوم: جواد حاجی‌زاده، مقام سوم مشترک: فرامرز پیامی و سعید حمیدیان

وزن 60 کیلوگرم: مقام اول: محمدرضا احمدی، مقام دوم: ابراهیم آقابزرگ، مقام سوم مشترک: یاسر چاغرلو و علیرضا غنی

وزن 66 کیلوگرم: مقام اول: محمدرضا رضایی، مقام دوم: علیرضا ربیعی، مقام سوم مشترک: محسن شفق و مهدی محبی

وزن 74 کیلوگرم: مقام اول: ایدر خزایی، مقام دوم: علی علیرضا لو، مقام سوم مشترک: بابک فتح‌علی و حسین غفاری

وزن 84 کیلوگرم: مقام اول: مهدی بختیاری، مقام دوم: ابراهیم مقدوری، مقام سوم مشترک: سیدمحمد باقرزاده و مهدی محمدی

وزن 96 کیلوگرم: مقام اول: سعید داناپور، مقام دوم: مهدی سلمانی، مقام سوم مشترک: امید عظیمی و احمد ولیدآبادی

وزن 120 کیلوگرم: مقام اول: مرتضی خان‌چرلی، مقام دوم: اسماعیل هژیری، مقام سوم مشترک: جواد کرمی و محمد حکمتی



بر اساس برنامه ریزی هیئت کشتی استان قم نتایج پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی رده سنی جوانان کشور در حالی مشخص شد که جدال کشتی گیران شرکت کننده در این دوره از رقابت‌ها با شرکت 65 کشتی گیر و با انجام پنج دوره به مدت دو روز در مجموعه ورزشی تختی قم صورت گرفت.

