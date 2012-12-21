اجرای صدور بارنامه بر خط در سیستم حمل و نقل کالای مازندران

مجید رضا نصرالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای دیماه، تمامی شرکت های حمل و نقل کالای فعال مازندران ملزم به صدور بارنامه بر اساس سیستم صدور بارنامه بر خط شدند.

وی افزود: با توجه به نیاز شرکت های حمل و نقل کالا به استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته در امر جابجایی کالا و خدمات مربوط به آن، صدور بارنامه و ثبت اطلاعات حمل و نقل هر نوع کالایی در سامانه رایانه قابلیت نظارت و کنترل امور جابجایی کالاها، تمامی شرکت های فعال در امر حمل و نقل کالا ملزم به اتصال اینترنت پر سرعت شدند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران از مزایای استفاده از سیستم صدور بارنامه بر خط را ایجاد سیستم ارتباطی آسان بین شرکت ها، کمک در توسعه و شفاف سازی کالا، برخورداری از شبکه های الکترونیک و اینترنت پرسرعت، صدور بارنامه بر خط و تسریع در امر حمل و نقل کالا، جلوگیری از خطاها و اشتباهات سامانه های موجود، امکان ردیابی دقیق حمل و نقل کالاهای قاچاق، جلوگیری از صدور بارنامه به صورت صوری، درج صحیح مشخصات کامل بارنامه ذکر کرد.

نصرالله نژاد گفت: در حال حاضر تعداد 131 شرکت حمل و نقل باربری در مازندران مشغول فعالیت هستند.

طرح ارتقا ایمنی عابران پیاده



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران در بخش دیگری از این گفتگو از اجرای طرح ارتقا ایمنی عابران پیاده در محورهای برون شهری استان خبر داد.

نصرالله نژاد افزود: با توجه به سهم 25 درصدی تلفات عابر پیاده در محورهای برون شهری استان، اقدامات فیزیکی و آموزشی در محورهای پرحادثه از حیث تلفات عابر پیاده صورت خواهد گرفت.

وی بیان داشت: از آن جمله می توان به فنس کشی طولی در محل شش پل عابر پیاده که عمدتا در مقابل مدارس و محل های پرتردد عابران پیاده بوده و احداث و اجرای آسانسور در محل پل ها اشاره کرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران افزود: در نظر است با حضور در روستاها به آموزش خانواده ها و توزیع بروشورهای ایمنی در 12 روستای معرفی شده از سوی فرمانداریهای ساری، بابل، آمل، نوشهر، تنکابن و نکا با همکاری و هماهنگی دهیاریها اقدامات لازم صورت گیرد.

کاهش 18 درصدی تصادفات جاده ای در مازندران



نصرالله نژاد در ادامه از کاهش 18 درصدی تصادفات جاده ای مازندران در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بر اساس گزارشات اخذ شده نهادهای مسئول، در هشت ماهه نخست امسال 868 مورد تصادف در مازندران به وقوع پیوسته که این تصادفات مجروحیت 854 نفر و کشته شدن 280 نفر را بدنبال داشته است.

وی بیان داشت: تعداد تصادفات بوقوع پیوسته در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش 18 درصدی از حیث تعداد و 10 درصدی فوت شدگان و 25 درصدی مجروحان دارد.

نصرالله نژاد گفت: بررسی ها نشان می دهد که مهم ترین عامل اصلی در تصادفات جاده ای، ناشی از سرعت های غیرمجاز و عدم رعایت حق تقدم از جانب رانندگان بوده است.

ایمن سازی فیزیکی 71 مدرسه حاشیه راهها



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران با اشاره به اینکه در سالجاریف 35 مدرسه به صورت فیزیکی و 36 مدرسه به صورت نرم افزاری و آموزشی با اعتبارات ملی ایمن سازی می شوند، افزود: پیگیر آن هستیم که در صورتیکه منابع اعتبارات استانی به اداره کل اختصاص یابد، این اداره کل می تواند تعداد بیشتری از این مدارس را ایمن سازی کند.

وی افزود: با توجه به تلفات جاده ای برای دانش آموزان در برخی راهها متصور است امیدواریم با ایمن سازی ها تلاش بر این است که این رقم به صفر برسد.

نصرالله نژاد گفت: در سال گذشته با اعتبارات استانی و ملی جمعا در بخش های آموزشی و فیزیکی تعداد 150 مدرسه ایمن سازی شدند.

وی بیان داشت: عملیات در حال اجرا شامل نوار لرزاننده، نوشتاری آهسته، مدرسه و تابلوی خطر عبور اطفال و نصب گل میخ عرضی در محدوده مدارس است.