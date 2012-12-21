هفته هشتم کورس پاییزه اسبدوانی گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها که عصر جمعه برگزار شد، 68 راس اسب ورزشی در هفت دور هزار متری به رقابت پرداختند و در پایان 263 میلیون و 200 هزار ریال به عنوان جایزه بین مالکان و چابکسواران اسبهای برتر توزیع شد.

در کورس اول این رقابتها، اسبهای ورزشی ترکمن آی تکین با چابکسواری ابوطالب چاری زاده، نازآباد با طاهر گوگ نژاد و بای داق با مهرداد خجملی، کورس دوم اسبهای دوخون ماکسیما با کمال دالیجه عطاء، شان های با یاسر جرجانی و واندرپول با نادر صالح پور و در کورس سوم اسبهای دوخون آل امپراطور با ابوطالب چاری زاده، شرینا با نادر صالح پور و کاسپین با کمال دالیجه عطاء اول تا سوم شدند.

همچنین اسبهای ورزشی دوخون جهان تای با عبدالله قللر عطاء، کاکل با کمال دالیجه عطاء و سردار صحرا با مهران خجملی در کورس چهارم، اسبهای دوخون شینیکا با عبدالرحیم آرمیده، بیوسا با علی رجال و آرام با عبدالله قللر عطاء در کورس پنجم و اسبهای دوخون اسپی شال ویو با نادر صالح پور، کراندو با عبدالله قللر عطاء و اسپی تورس با کمال دالیجه عطاء در کورس ششم برتر شدند.

همچنین در کورس هفتم اسبهای ورزشی تروبرد داخلی جنی ون با چابکسواری کمال دالیجه عطاء، یاقوت با قربان محمد اودک و ایو با ابوطالب چاری زاده از دیگر اسبها زودتر به خط پایان رسیدند.