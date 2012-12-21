دوره آموزشی روشهای نوین اطفاء حریق ساختمانهای بلند در لرستان برگزار شد

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: دوره آموزشی روشهای نوین اطفاء حریق در ساختمانهای بلند با حضور اساتیدی از دانشگاه اصفهان طی سه روز گذشته در مرکز استان برگزار شد.

رضا آریایی ادامه داد: با توجه به اینکه در استان لرستان دارای برخی ساختمانهای بلند با 10 تا 12 طبقه هستیم در این راستا تجهیزات پیشرفته اطفاء حریق را طی چند سال اخیر برای استفاده در مواقع ضروری خریداری کرده ایم.

وی با اشاره به خریداری بالابرهای قابل استفاده تا ارتفاع 52 متر در استان، افزود: با خریداری این تجهیزات نیازمند آموزش آتش نشانان استان برای استفاده هرچه بهتر از این امکانات بودیم که این دوره آموزشی در این راستای برگزار شد.

آریایی با بیان اینکه این دوره آموزشی از روز چهارشنبه تا جمعه برگزار شد، افزود: در این دوره آموزشی بیش از 30 نفر از آتش نشانان استان شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه این دوره به همت مدیریت بحران استان و از محل اعتبارات این اداره کل برگزار شده است، یادآور شد: در طول سه روز برگزاری دوره آموزشی روشهای نوین اطفاء حریق در ساختمانهای بلند شرکت کنندگان به مدت 24 ساعت آموزشهای لازم را فراگرفتند.