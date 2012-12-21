به گزارش خبرنگار مهر، ناکامی های تیم فوتبال صبای قم با دومین سرمربی خود در لیگ دوازدهم یعنی عبدالصمد مرفاوی ادامه یافت و در حالی که طبق برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال پنجشنبه سی ام آذر ماه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد و چهره برخی از صعود کننده‌ها به یک چهارم نهایی مشخص شد، صبای قم نیز همچنان روند نتایج ضعیف و دور از انتظار خود را ادامه داد و بعد از عملکرد ضعیف در لیگ برتر به سادگی از جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور نیز کنار رفت.



در یکی از دیدارهای مهم مرحله یک هشتم نهایی مسابقات بیست و ششمین دوره جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادسازی خرمشهر قرار بود در همین روز تیم صبای قم در دیداری حساس به مصاف تیم فوتبال ابومسلم مشهد برود که این بازی با 24 ساعت تاخیر به انجام رسید و در نهایت به حذف صبای قم انجامید.



با توجه به اینکه صبای قم و ابومسلم مشهد در مرحله یک شانزدهم نهایی این مسابقات میزبان رقبای خود بودند، برای تعیین تیم میزبان بازی دو تیم در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور، با حضور سرپرستان دو تیم قرعه کشی در سازمان لیگ برتر انجام گرفت و طی آن ابومسلم مشهد میزبان صبای قم در این مرحله از بازی‌ها شد و مشهدی ها از این فرصت برای حذف دومین لیگ برتری نیز به خوبی بهره برده و راهی مرحله سوم جام حذفی فوتبال شدند.



بازی حذفی صبای قم و ابومسلم مشهد در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور به میزبانی تیم فوتبال ابومسلم در ورزشگاه 50 هزار نفری ثامن الائمه مشهد مقدس برگزار شد و دو تیم برای تعیین تیم برنده این بازی 120 دقیقه با یکدیگر رقابت کردند.



برای کسب پیروزی در این بازی تحرک و عزم چندان خاصی از تیم فوتبال صبای قم به نمایش درنیامد و در دیداری که سرنوشت بازی را بازی ضعیف و دور از انتظار مدافع تیم صبای قم یعنی مسعود حق جو رقم زد، ابومسلمی ها در خانه و در حضور تماشاگران خودی با نتیجه دو بر یک صبای قم را شکست داده و بعد از حذف پیکان تهران یک تیم لیگ برتری دیگر را نیز از گردونه جام حذفی کنار زدند.



صبای قم و ابومسلم مشهد آخرین بار در نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با یکدیگر دیدار کرده‌اند و آن بازی در دور برگشت لیگ نهم در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد مقدس برگزار شد و صبای قم توانست با مربیگری رسول کربکندی تیم ابومسلم مشهد را که فرهاد کاظمی مربیگری می‌کرد، با نتیجه سه بر یک شکست داده و سه امتیازی بازی را کسب کند.



بدین ترتیب مشهدی ها موفق شدند انتقام شکست در دیدار برگشت فینال جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور در سال 1384 را از صبای قم گرفته و با حذف این تیم منتظر برنده بازی تیم های استقلال تهران و شهرداری گهر دورود باشند و در یک چهارم نهایی به مصاف رقیب خود بروند.

