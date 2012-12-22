رشد 13 درصدی شمار ناوگان حمل و نقل باربری مازندران

سید رحمت موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد ناوگان باری در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 13 درصدی و تعداد رانندگان باری با رشد هشت درصدی همراه بوده است.

وی افزود: ناوگان باری مازندران در هشت ماهه نخست امسال بالغ بر 14 هزار و 328 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 13 درصدی مواجه بود.

رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران، تعداد کل رانندگان باری در این مدت را 21 هزار و 363 نفر ذکر و تصریح کرد: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد هشت درصدی همراه بوده است.

مازندران دارای بنادر تجاری امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار است.