  1. عناوین کل
۲ دی ۱۳۹۱، ۹:۵۰

نصرالله نژاد خبر داد:

اجرای طرح ارتقای ایمنی ادوات کشاورزی در مازندران

اجرای طرح ارتقای ایمنی ادوات کشاورزی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران گفت: برای نخستین بار در استان، طرح ارتقای ایمنی رانندگان و سرنشینان ادوات کشاورزی در محورهای برون شهری مازندران اجرا می شود.

مجید رضا نصرالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جهت بهبود ایمنی تردد ادوات کشاورزی، اقدامات فرهنگی و آموزشی در محورهای پرحادثه از حیث تردد و تصادفات گروه مذکور صورت خواهد گرفت که می توان به برگزاری مانور روستای ایمن در 12 روستای معرفی شده از سوی فرمانداریهای شهرستانهای ساری، بابل، آمل، نوشهر، تنکابن و نکا با همکاری و هماهنگی دهیاریها اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: در مانور مذکور، آموزش به خانواده ها در حوزه خطرات تردد ادوات کشاورزی به خصوص در هوای غیرروشن و محورهای فرعی با عرض کم، نمایش آموزشی، سرگرمی و توزیع ادوات ایمنی نظیر شبرنگ آشکار ساز جهت نصب بر ادوات کشاورزی صورت می گیرد.

نصرالله نژاد گفت: قراردادی جهت تولید فیلم آموزشی و مستند با محوریت موضوع ایمنی ادوات کشاورزی به مدت شش دقیقه منعقد شده که در اختیار خانواده ها قرار می گیرد.

کد مطلب 1771915

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید