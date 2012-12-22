اجرای طرح ارتقای ایمنی ادوات کشاورزی در مازندران

مجید رضا نصرالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جهت بهبود ایمنی تردد ادوات کشاورزی، اقدامات فرهنگی و آموزشی در محورهای پرحادثه از حیث تردد و تصادفات گروه مذکور صورت خواهد گرفت که می توان به برگزاری مانور روستای ایمن در 12 روستای معرفی شده از سوی فرمانداریهای شهرستانهای ساری، بابل، آمل، نوشهر، تنکابن و نکا با همکاری و هماهنگی دهیاریها اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: در مانور مذکور، آموزش به خانواده ها در حوزه خطرات تردد ادوات کشاورزی به خصوص در هوای غیرروشن و محورهای فرعی با عرض کم، نمایش آموزشی، سرگرمی و توزیع ادوات ایمنی نظیر شبرنگ آشکار ساز جهت نصب بر ادوات کشاورزی صورت می گیرد.

نصرالله نژاد گفت: قراردادی جهت تولید فیلم آموزشی و مستند با محوریت موضوع ایمنی ادوات کشاورزی به مدت شش دقیقه منعقد شده که در اختیار خانواده ها قرار می گیرد.